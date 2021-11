Starke Sportfreunde 4:1 gegen Ahlen

Gleich klingelt es im Ahlener Kasten: Lottes „Doppelpacker“ Cedric Euschen erzielt in dieser Szene einen seiner zwei Treffer.

Riesenjubel, Riesenerleichterung – man spürte förmlich, wie der schwere Rucksack, den Trainer Andy Steinmann nach sechs Niederlagen in Serie mit sich herumgeschleppt hatte, am Samstag nach dem 4:1 (2:1)-Sieg der Sportfreunde Lotte gegen Rot-Weiss Ahlen abfiel. „Ich bin sehr erleichtert, dass wir das so gepackt haben“, sagte der SFL-Coach.