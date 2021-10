Steinmann: „Wir müssen lernen, dreckiger zu werden“

Die personellen Alternativen und einem klaren Ziel gehen die Sportfreunde Lotte in das Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck. Nach 90 Minuten sollten drei Punkte unter dem Strich stehen.

Für Lottes „Sechser“ Ka-ram Han (rechts) und seine Teamgefährten kommt es heute darauf an, den Kampf anzunehmen und in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Mit der Partie gegen den FC Wegberg-Beeck setzt sich für die Sportfreunde Lotte heute ab 14 Uhr die Heimspiel-Trilogie fort, die am vergangenen Samstag mit der Begegnung gegen den Bonner SC begonnen hatte und die mit dem Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am kommenden Mittwoch abgeschlossen wird. Die Vorgabe für den zweiten Teil der Dreierserie liegt auf der Hand: Lotte sollte punkten, am besten gleich dreifach.