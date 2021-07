Stresstest unter veränderten Vorzeichen

In einem Testspiel stehen sich am Dienstag Drittligist VfL Osnabrück und Regionalligist Sportfreunde Lotte gegenüber. Die Erwartungen sind in beiden Lagern durchaus unterschiedlich.

Hoch hinaus will Lottes Angreifer Exauce Andzouana auch am Dienstag im Testspiel gegen den VfL Osnabrück.

In einem Punktspiel standen sich der VfL Osnabrück und die Sportfreunde Lotte zuletzt am 1. April 2019 gegenüber. Am Dienstag treffen die Nachbarn erneut aufeinander, allerdings unter veränderten Vorzeichen. Die Sportfreunde spielen seit 2019 in der Regionalliga West, während der VfL nach dem Abstieg aus der 2. Liga im Mai wieder in der 3. Liga angekommen ist. Seitdem trennen die beiden Kontrahenten eine Spielklasse. Gespielt wird ab 15 Uhr im Sportstadion Illoshöhe in Osnabrück. Der Eintritt ist frei, wobei es für die Zuschauer gilt, sich nach der „AHA-Formel“ – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – zu richten.