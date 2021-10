Tiefschlag in der Nachspielzeit: Lotte 1:2 gegen RWO

Lotte

Riesige Aufregung im Sportpark Lotte am Mittwochabend: Tief in der Nachspielzeit kam RW Oberhausen zu einem 2:1-Sieg bei den Sportfreunden. Ein Zweikampf an der Strafraumgrenze führte zu einem Freistoß, der RWO den Sieg brachte. Diskussionswürdig war die Aktion, weil der Freistoß eher für Lotte hätte gepfiffen werden müssen. So wurde es ein bitterer Abend für SFL.

-hg-