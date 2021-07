08-Schlüsselspieler fehlt mehrere Wochen

Christoph Blesz ist, das haben die Verantwortlichen des SC Union Lüdinghausen seit der Verpflichtung des westfalenligaerprobten Routiniers immer wieder betont, der zentrale Führungsspieler der Nullachter. Der die Dinge im Mittelfeld beim hiesigen Fußball-Bezirksligisten ordnet. Der die junge 08-Rasselbande an die Hand nimmt. Der, kurzum, unverzichtbar ist. Verzichten aber müssen die Schwarz-Roten fürs Erste auf ihren Königstransfer, der sich am Sonntag, beim Testspiel in Buldern, nach einem (wohl unabsichtlichen) Tritt eines gegnerischen Spielers mehrfach das Nasenbein gebrochen hat.

Blesz wurde am Dienstag in Münster operiert. Erste Prognose des behandelnden Arztes: fünf Wochen absolutes Sportverbot. Wann der 30-Jährige tatsächlich wieder auf dem Platz steht, ob er dafür eine Spezialmaske braucht: unklar. Was Daniel Schürmann, Co-Trainer und sportlicher Leiter der Nullachter, bereits versprechen kann: An den nicht ganz unerheblichen Kosten für einen etwaigen Gesichtsschutz werde es nicht scheitern, „da würden wir Christoph unter die Arme greifen.“

Mit Oliver Berger fehlt den Steverstädtern aktuell ein weiterer Spieler. Der Torwart, im Frühsommer als künftige Nummer eins verpflichtet, leidet an einem Fersensporn, der in einem kleineren Eingriff Mitte August abgehobelt werden soll. Die Genesungszeit betrage in der Regel drei bis vier Wochen, so Schürmann. Damit dürfte auch Berger beim Saisonstart kein Thema sein. Gleichwohl sei dieser Ausfall nicht ganz so gravierend wie der von Mittelfeldlenker Blesz: „Wir haben mit Max Keuthage ja noch einen weiteren Keeper, der sein Können in dieser Klasse bereits nachgewiesen hat und unser vollstes Vertrauen genießt.“