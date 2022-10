3:2 – Viel Abwechslung bei Union

Die Spielerinnen von Union Lüdinghausen beherrschten BW Aasee 2 – und nahmen sich dann doch wieder eine Auszeit. Am Ende war es eine zu viel, um drei Punkte einzuheimsen.

„Ich freue mich, dass wir gewonnen haben“, kommentierte Trainer Suha Yaglioglu den 3:2-Sieg der Oberliga-Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen gegen BWA Aasee 2 (25:11, 19:25, 25:14, 29:31, 15:6). „Aber wir hätten heute drei Punkte holen müssen.“

Licht und Schatten wechselten sich am frühen Sonntagabend in der Drei-Burgen-Arena bei den Gastgeberinnen ab. Auf einen grandiosen ersten Satz folgte ein zweiter Durchgang, bei dem Yaglioglu „eine ganz andere Mannschaft“ auf dem Parkett sah – mit vielen Fehlern, vor allem in der Annahme, aber auch bei den Aufschlägen und im Angriff.

Dann berappelten sich die Schwarz-Roten wieder, der dritte Satz war ähnlich souverän wie der erste. Im vierten schien die Yaglioglu-Sechs einen 3:1-Sieg schon eingetütet zu haben. Beim Stand von 24:21 hätte sie nur einen der nächsten drei Ballwechsel gewinnen müssen, um danach den dritten Drei-Punkte-Sieg im dritten Heimspiel feiern zu können.

Doch die drei Ballwechsel gingen an die Münsteranerinnen – es ging in die Satzverlängerung, die erst mit dem 29:31 aus Union-Sicht endete. „Da haben wir ein bisschen länger gebraucht, um zu verlieren“, sollte der Coach später sagen.

Für eine Niederlage kamen die Lüdinghauserinnen aber dennoch nicht in Frage. Im fünften Durchgang zeigten sie den Zuschauern in der gut gefüllten Halle noch ein Mal ihre Klasse und konnten am Ende wenigstens zwei Punkte für die Tabelle feiern.

Am 12. November (Samstag) müssen die Schwarz-Roten wieder ran. Dann reisen sie zum Spitzenreiter TV Werne, der alle fünf bisherigen Spiele mit der maximalen Punkteausbeute gewonnen hat.

Union: Braun, Beuers, Denys, Eichendorff, Grössing, Kaiser, Lethaus, Meininger, Menke, Voges, Yehorova, Zur­hove.