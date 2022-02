Abstieg am grünen Tisch – Union Lüdinghausen muss runter

Foto:

Die Tischtennis-Damen des SC BW Ottmarsbocholt haben, anders als Union Lüdinghausen, souverän die NRW-Liga gehalten. Mehr noch: Als Tabellenzweiter dürften sie sogar an einer etwaigen Aufstiegsrunde teilnehmen. Eine Rückkehr also in die Oberliga, zwei Jahre nach dem freiwilligen Abstieg? Zumindest halten sich die Blau-Weißen diesbezüglich ein Türchen offen, wie BWO-Sprecherin Lena Uhlenbrock erklärt: „In der jetzigen Zusammensetzung wären wir eine Liga höher nicht konkurrenzfähig.“ Zumal ihre Zwillingsschwester, Larissa van Boxel, in den Auswärtsspielen künftig wohl nicht mehr zur Verfügung stünde. Aber: „Sollten wir noch eine fähige Spielerin dazubekommen, ist das zumindest eine Überlegung wert.“ Andernfalls mache Ottmarsbocholt eben weiter wie gehabt, in ähnlicher Besetzung: „Selina Wiggers, Larissa und ich werden wohl bleiben.“ Alles gut also in Otti? Mitnichten. „Der WTTV ist auf dem besten Weg, unseren Sport kaputtzumachen“, schlägt Uhlenbrock harsche Töne an. Kaum ein anderer Verband in Deutschland habe in den vergangenen Wochen so zögerlich agiert: „Das fing damit an, dass sich die Teams untereinander auf eine Ansetzung einigen sollten. Das Problem wurde also auf die Vereine abgewälzt.“ Im Zuge des neuerlichen Abbruchs falle es den Spielerinnen überdies „immer schwerer, regelmäßig zum Training zu kommen. Wozu denn, wenn es keine Wettkämpfe gibt? Gerade für unseren Nachwuchs ist das ein Riesenproblem.“ (flo)