Abstieg erhobenen Hauptes – Union Lüdinghausen siegt 5:3

Was für ein bitterer Sonntag für den SC Union Lüdinghausen. Gegen den DJK BW Huckarde ging es am letzten Bezirksligaspieltag für die Eisernen um alles oder nichts. Dabei hatte man den Klassenerhalt aber nicht in eigener Hand, war auf Nordkirchen sowie Westfalia Huckarde angewiesen – und das wurde Lüdinghausen zum Verhängnis.

Erstmal musste man aber seine eigenen Hausaufgaben erledigen, wie es so schön heißt. Schwer genug, denn BW Huckarde kam gut rein in die Partie am Westfalenring. Nicht mal zehn Minuten waren gespielt, da traf Bryan Walter bereits vom Punkt. Lucas Roters hatte vorher das Bein ausgefahren. Sein Gegenspieler nahm das Angebot im Laufduell an – Elfmeter.

Union ließ sich davon aber nicht aus der Bahn werfen, kam stärker ins Spiel, glich nur wenige Minuten später in Person von Nils Weimer aus. Die Hausherren hatten in der Folge deutlich mehr vom Spiel, bauten intelligent auf und kamen so immer wieder zu torgefährlichen Szenen.

Union dreht Zwei-Tore-Rückstand

Quasi aus dem Nichts fiel dann der Gegentreffer durch Khaled Al Salti, der aus großer Entfernung traf. Drei Minuten später stand es plötzlich 1:3. Fehler im Stellungsspiel der Lüdinghauser Hintermannschaft ließen eine große Lücke, die Aaron Spichal nutzte. Der Abstieg besiegelt? Noch nicht, Union hatte etwas dagegen. Der Druck auf die Schwarz-Roten war jetzt enorm hoch, brauchten sie doch einen Sieg, um auf Schützenhilfe hoffen zu können.

Von Druck merkte Union-Coach Ingo Witschenbach im Vorfeld des Entscheidungsspiels aber nichts. „Die Jungs haben einfach Bock zu pöhlen“, so Witschenbach, und das taten sie dann auch. Noch vor der Halbzeit der Anschlusstreffer durch Marius Grewe, der den Ball nach einer Flanke über die Linie stocherte.

In der zweiten Hälfte drückte Union dann richtig nach vorne, wollte alles tun gegen den Abstieg. Weimer traf noch zwei Mal, drehte die Partie, bevor Fode Camara kurz vor Abpfiff ein Traumtor aus über 20 Metern Entfernung gelang. Ein Grund zum Feiern? Nein, weil Ligaprimus Nordkirchen nicht mitspielte. Der verlor seine Partie nämlich mit 1:3 gegen die SG Castrop-Rauxel. Der 08-Mitbewerber bleibt Bezirksligist, Lüdinghausen muss in die Kreisliga. Union: Keuthage – Roters, Schürmann, Husken, Martel (68. Rips) – Düzgün (81. Wichmann), Heck, Blesz, Grewe (53. Camara) – Schäfer (74. F. Hüser), Weimer. Tore: 0:1 Walter (9./FE), 1:1 Weimer (13.), 1:2 Al Salti (30.), 1:3 Spichal (33.), 2:3 Grewe (45.+1), 3:3/4:3 Weimer (60./79), 5:3 Camara (90.+1).