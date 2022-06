Achtbare Niehues-Premiere nach Schockmoment

Bei der persönlichen Senioren-DM-Premiere im Sauerland hat sich Sebastian Niehues ziemlich wacker geschlagen. In seiner Leib- und Magendisziplin, dem Zeitfahren, belegte der Lüdinghauser Radsportler den 24. Rang. Fast noch höher, dazu später, sei das Abschneiden im Straßenrennen zu bewerten, findet der 22-Jährige.

Um das Resultat im Kampf gegen die Uhr einzuordnen, reicht ein Blick aufs Ergebnistableau. 12 der 23 Starter, die noch schneller als der Steverstädter waren, fahren für World-Tour-Mannschaften, die allermeisten sind bei der diesjährigen Runde von Frankreich am Start, die am Freitag in Kopenhagen beginnt. So gesehen gehe die Platzierung in Ordnung, erklärt Niehues. Aber: „Mit der Zeit bin ich nicht ganz zufrieden.“ 39 Minuten und 27 Sekunden benötigte der Mann vom Team Bike Aid für die 27,5 hochanspruchsvollen Kilometer. Zum Vergleich: Der neue Deutsche Meister, Lennard Kemna, benötigte knapp vier Minuten weniger. Am Material habe es nicht gelegen, dass der Bora-Profi so weit enteilt sei, räumt Niehues ein: „Meine Sitzposition ist noch nicht ideal. An der und ein paar anderen Kleinigkeiten muss ich weiter feilen.“

Sturz bei Kilometer acht

Das brutal schwere Straßenrennen zwei Tage später begann für den Lüdinghauser mit einem Schockmoment: Acht Kilometer nach dem Start kam unmittelbar vor ihm Georg Steinhauser, einer der Mitfavoriten, zu Fall. Niehues stürzte ebenfalls, zog sich eine Prellung des Handgelenks und mehrere Schürfwunden zu. Der Education-First-Profi steckte auf, der Novize aus dem südlichen Münsterland biss sich durch. Um überhaupt wieder Anschluss an die große zweite Gruppe zu finden, habe er ganz schön Körner aufwenden müssen, so Niehues – gar nicht so leicht bei bis zu 33 (!) Prozent steilen Anstiegen wie jenem in der gefürchteten „Hirschberger Wand“. Doch der DM-Neuling schloss die Lücke und erklomm schließlich den Kahlen Asten, rund 20 Minuten nach Sieger Nils Politt (Bora), als 52.. Rund 80 Fahrer, darunter der Seppenrader Julian Horstmann, hatten das Rennen da längst aufgegeben.

Viel Zeit zum Durchschnaufen und Wundenlecken bleibt indes nicht, bereits am Mittwoch geht’s für Niehues und sein Team zur Sibiu-Tour durch Rumänien.