Alles oder nichts – Union Lüdinghausen vs. TuS Stockum

Am Sonntag (22. Mai), 15 Uhr, empfängt Union Lüdinghausen den TuS Stockum. Für die Nullachter geht es einzig ums sportliche Überleben.

Vor sechs Tagen ist A-Ligist Davaria Davensberg abgestiegen. Am Sonntag (22. Mai) könnte es, wenn auch eine Klasse höher, einen weiteren Altkreisverein mit großer Tradition erwischen: Union Lüdinghausen. Zwar wäre bei einem Remis der hiesigen Bezirksliga-Fußballer im Duell mit dem TuS Stockum (15 Uhr, Westfalenring) rein rechnerisch noch nichts verloren. Aber 08-Coach Ingo Witschenbach sagt, wie es ist: „Wir müssen dieses Match gewinnen. Wenn wir Stockum nicht schlagen, wie sollen wir denn dann beim FC Roj, der nach Nordkirchen stärksten Mannschaft der Liga, bestehen?“

Eine rhetorische Frage, klar. Andererseits: Gerade in den Vergleichen mit den Top-Teams haben die Nullachter im Saisonverlauf recht ordentlich gepunktet. Was fehlt auf dem Konto, sind Siege gegen die Kellerkinder Olfen, Castrop-Rauxel und eben Stockum (vier Zähler voraus, wo die Lüdinghauser im Hinspiel mit 1:3 das Nachsehen hatten. Es sei ja kein Geheimnis, so Witschenbach, „dass wir uns leichter tun, wenn wir nicht das Spiel machen müssen“.

Männerfußball nötig

Genau das aber werde die Aufgabe sein am Sonntag: „Die Stockumer werden sicher nicht blind losstürmen, denen reicht ja ein Unentschieden.“ Zudem ist laut Witschenbach Männerfußball gefragt: „In diesen Begegnungen, in denen es körperlich zur Sache geht, lassen wir uns leider oft genug den Schneid abkaufen.“

Ärgerlich in dem Zusammenhang, dass mit Kapitän Jonathan Krüger (muskuläre Probleme) auch der zweite aggressive leader neben Sven Görlich (langzeitverletzt) im Alles-oder-nichts-Spiel fehlt. Überdies hat Abwehrchef Simon Homann Rückenprobleme. Dafür haben zwei weitere Defensivstützen, Miguel Schürmann und Patrick Voll, ihre Gelb-Sperre abgesessen. Max Schmidt kehrt ebenfalls ins Aufgebot zurück.