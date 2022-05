Alles wieder in eigener Hand – Union Lüdinghausen siegt

Union Lüdinghausen hat das erste von drei Endspielen um den Klassenerhalt mit 1:0 (0:0) gegen TuS Stockum gewonnen und ist bis auf einen Zähler an die Wittener rangerobbt. Dass auch Mengede Schützenhilfe leistete: umso besser.

F

rage: Wie knackt man ein Team, dessen erste Fünferkette sich, wenn der Gegner den Ball führt, 30, 35 Meter vor dem eigenen Kasten aufbaut und die zweite den Sechzehner verrammelt? Genau: mit Geschwindigkeit. Weshalb Mahmoud Abdul-Latif genau das immer wieder lautstark von seinen Offensivleuten forderte. „Mehr Bewegung! Mehr Tempo! Räume suchen!“, schrie der eine, längst heisere Trainer des SC Union Lüdinghausen. Und natürlich war es genau eine solche Aktion, die im Alles-oder-nichts-Spiel zehn Minuten vor dem Ende die Entscheidung zugunsten des hiesigen Fußball-Bezirksligisten brachte: Florian Hüser, kurz zuvor eingewechselt, marschierte mit beachtlichem Speed mutig Richtung Grundlinie und legte den Ball dann in die Mitte – wo Bruder Niklas schon wartete und die Kugel aus relativ kurzer Distanz einschob.

Konkurrenz spielt mit

Großes Durchatmen also. Oder, wie es 08-Coach Daniel Schürmann so treffend formulierte: „Wir leben noch.“ Eine Niederlage, und die Schwarz-Roten wären ja praktisch weg vom Fenster gewesen. Selbst ein Remis im vorletzten Heimspiel hätte kaum gereicht. Doch dank des eigenen 1:0 (0:0)-Erfolges über den TuS Stockum und der 4:5-Pleite von Kirchderne gegen Mengede (nach 3:0-Führung!) hat Union unversehens alles wieder in der eigenen Hand.

Schön anzuschauen war das Match am Sonntagnachmittag über weite Strecken nicht. Aber das hatte angesichts der enormen Bedeutung dieser Partie ja auch niemand ernsthaft erwartet. Lüdinghausen kontrollierte das Geschehen, hatte deutlich mehr Ballbesitz und die besseren Chancen. Niklas Hüser, der spätere Matchwinner, hatte vor der Pause ebenso die Führung auf dem Fuß wie Nils Husken, der zudem nach Ansicht der Nulllachter elferreif in der Box gelegt wurde. Auf der Gegenseite entschärfte 08-Keeper Max Keuthage zwei Geschosse des auffälligen Leander Dreßel.

Auch nach der Pause blieben die Hausherren am Drücker, Christoph Blesz` Versuch nach Niklas Hüsers schönem Steckpass landete am Außennetz. Fußballerisch keinesfalls schlechte Stockumer lauerten, blieben aber weitere glasklare Torraumszenen schuldig. „Auch deshalb denke ich, dass unser Sieg unterm Strich verdient war“, meinte Ingo Witschenbach, der dritte Trainer der Steverstädter.

Union: Keuthage – Roters (74. F. Hüser), Schürmann, Heck, Voll – Schäfer (79. Hellkuhl), Blesz – Düzgün (88. Wichmann), N. Hüser, Camara (62. Rips) – Husken. Tor: 1:0 N. Hüser (80.).