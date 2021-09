Anfang Gelände – Bawey-Debüt bei Cross-Country-Cup

Das Interesse am Radsport sei bei Mats Bawej geweckt worden, als er sich im Vorjahr mit Papa Dennis die Tour de France im Fernsehen angeschaut habe. Und weil sein persönlicher Liebling, Mathieu van der Poel, zwar ein äußerst begabter Straßenfahrer ist (der bei der jüngsten Ausgabe der Großen Schleife sechs Tage in Gelb fuhr), vor allem aber vierfacher Cyclocross-Weltmeister, war der Weg ins Gelände für den jungen Lüdinghauser quasi vorgezeichnet. Vor rund zwölf Monaten schloss sich Bawej also dem Bike Team Baumberge (BTB) an.

Training in Havixbeck und Bösensell

Was zwar ein eher ungünstiger Zeitpunkt war (die ersten Rennen wurden coronabedingt fast alle abgesagt), Bawejs Trainingseifer aber nicht im Mindesten bremste. Er hat mit Lars Lindemann, einem ehemaligen Deutschen Meister im Mountainbike-Marathon, und Georg Schubert ja auch zwei exzellente Coaches. Jede Woche stehen zwei Übungseinheiten auf dem Programm, eine in Havixbeck, dem BTB-Hauptsitz, eine in Bösensell, wo die Nachwuchspedaleure auf Holzpaletten an der Radbeherrschung feilen.

Chauffiert wird der Neunjährige dorthin von seinem Vater, der früher beim örtlichen SC Union, für Selm und Brambauer gekickt hat, seit geraumer Zeit jedoch selbst auf dem Rennrad sitzt.

Dass der Sohnemann sich für die Querfeldeinversion, wie dieser Sport früher genannt wurde, entschieden hat, ist Dennis Bawej ganz recht: „Man sorgt sich als Vater natürlich um die Gesundheit des Jungen. Und wenn er irgendwo im Wald stürzt, geht das meistens glimpflicher aus als auf der Straße, wo im schlimmsten Fall Autos im Weg sind.“

Am liebsten bergauf

Was der Filius an der Hatz über Stock und Stein am meisten mag? Die Sprünge? Oder mit ordentlich Speed die Abfahrten runterzubrettern? „Weder noch. Am liebsten sind mir die Steigungen. Da komme ich immer ganz gut hoch.“ Ist ja auch ein Fliegengewicht, der Steverstädter.

Letztens, in Gedern (zwischen Fulda und Frankfurt/Main), hat Bawej seinen allerersten großen Wettkampf bestritten: beim Hessen-Cup, eingebettet in die Deutsche Meisterschaft der Cross-Country-Mountainbiker. Die Premiere begann vielversprechend, im ersten Rennen wurde der Lüdinghauser starker Sechster. Tags darauf lief es in den ersten beiden von insgesamt sechs Runden erneut super, ehe der Debütant im dritten Umlauf in einen Sturz verwickelt war, die verlorene Zeit nicht mehr aufholen konnte und am Ende den 17. Platz belegte.

„Nix passiert“, gab Bawej umgehend Entwarnung. An den DM-Medaillen durfte der Jungspund anschließend trotzdem schnuppern, die beiden Altersklassen-Champions Christopher Maletz (Deggendorf) und Sven Pieper (Gütersloh) nahmen den jungen Mann für ein Foto bereitwillig in die Mitte.