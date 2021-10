ASV Senden gewinnt Derby gegen Kinderhaus

Es war eine torarme Partie. Am Ende brachte der ASV Senden das Derby gegen Westfalia Kinderhaus mit guten Nerven und Effizienz nach Hause.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Mit 22:19 (9:8) hat Handball-Verbandsligist ASV Senden am frühen Sonntagabend in voller heimischer Halle das Nachbarschaftsderby gegen Aufsteiger Westfalia Kinderhaus gewonnen.

„Das war eine torarme Partei, aber eigentlich haben wir gut gespielt“, kommentierte ASV-Trainer Swen Bieletzki nach der Partie. „Wir sind oft am gegnerischen Keeper gescheitert. Auf der anderen Seite können wir uns auch bei Tobias Uphues bedanken.“ Der ASV-Schlussmann hatte in zwei entscheidenden Situationen seinem Team jeweils mit Doppelparaden geholfen – Mitte der ersten Halbzeit, als die Gäste drohten, den Sendenern davonzuziehen, und vier Minuten vor Schluss, als Up-hues half, den knappen Vorsprung der Hausherren über die Schlusssirene zu bringen.

Den besseren Start hatte der Außenseiter aus dem münsterischen Norden, der mit 6:3 (15.) und 8:4 (18.) in Führung lag. Erst eine Minute vor der Pause gingen die Sendener mit dem 9:8 erstmals selbst in Führung und mit diesem Zwischenergebnis auch in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel sollten die Kinderhauser kein einziges Mal mehr am ASV vorbeiziehen. Eng und damit spannend blieb es dennoch fast bis zum Schluss. Dem ASV gelang es selten, eine Zwei-Tore-Führung herauszuspielen. So zeigte die Anzeigetafel meist einen ausgeglichenen Punktestand oder einen erneuten Führungstreffer der Hausherren an.

Erst zwei Minuten vor dem Ende warf Max Schlögl mit dem 21:18 den ersten Drei-Tore-Vorsprung der Sendener heraus. 30 Sekunden vor der Schlusssirene kamen die Gäste noch einmal auf zwei Tore heran. Das reichte dann nicht mehr.

ASV: Uphues – Eierhoff (4), Ernst (2), Hintze (1), Klosterkamp, Micke (5/4)), Otte, Schlögl (5), Schüring (2), Starke (2), Van de Pol (1).