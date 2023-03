Auf die Größe kommt es an – Union Lüdinghausen gewinnt

Schon vor Wochen hatten die Basketballer aus Lüdinghausen sich dieses Spiel im Kalender markiert: das Kellerduell der Landesliga 7 beim TV Emsdetten. Es spielte der Zehnte gegen den Elften. Entsprechend motiviert waren die Schwarz-Roten angereist. Der erste Auswärtssieg der Saison sollte her. Und so kam es auch. Die Steverstädter ließen von Anfang an keinen Zweifel daran, wer ds Spiel gewinnt und siegten am Ende, auch in der Höhe nicht unverdient, mit 84:47.

Die durch diverse Ausfälle geplagten Emsdettener spielten mit nur acht Leuten. Ex-Unionist Florian Surmann etwa war verhindert. Gerade unterm Korb konnten die Hausherren die langen Lüdinghauser nicht matchen. So erzielten Dennis Reutter, Philip Just, Felix Wentzel und Dirk Bücker 26 der ersten 28 Punkte fast ausschließlich in Brettnähe. Im weiteren Verlauf des Spiels trugen sich auch andere Nullachter in die Scoringliste ein. Defensiv blieb Union ebenfalls über weite Strecken konzentriert. In jedem Viertel waren die Gäste um etwa zehn Punkte besser, so dass die Partie fix entschieden war – ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.

Die Lüdinghauser haben nun zwei Siege mehr als der TVE und dazu den direkten Vergleich gewonnen. Dennoch will die Fünf von Toney Jewell weiter angreifen und in der Tabelle noch ein wenig klettern. Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich am Sonntag (12. März), im Heimspiel gegen den BSV Wulfen 2. Das Spiel beginnt wie üblich um 18 Uhr an der Tüllinghofer Straße. Union: Ressmann, Reutter (7), Jäger (7), Kremerskothen (6), Just (13), Weiß gen. Quäling (8), Badelt (5), H. Bücker (2), Wentzel (14), D. Bücker (22).