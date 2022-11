Auf die Vielseitigkeit kommt es in Lüdinghausen und Billerbeck an

Viele Wochen lang haben sich über 100 junge Reiterinnen und Reiter auf dieses Event vorbereitet. Jetzt ist es soweit: Am Wochenende findet in Billerbeck und Lüdinghausen der Kreisvierkampf statt.

Sie freuen sich riesig und trainieren schon seit einigen Wochen für diesen großen Auftritt: Die gemeldeten Starterinnen und Starter des Vierkampfs des Kreises Coesfeld laufen und schwimmen unter Anleitung ihrer Trainer, was das Zeug hält. Auch bei den Vorbereitungen im Dressurviereck und im Hindernisparcours wird alles gegeben, um am kommenden Wochenende für den Kreisvierkampf 2022 gut gerüstet zu sein – ausgetragen wird der in Lüdinghausen und Billerbeck.

Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten groß – was wiederum bei Markus Terbrack, Vorsitzender des Kreisreiterverbandes Coesfeld, für Begeisterung sorgt. Denn: Der Mannschaftssport liegt ihm sehr am Herzen. Ausrichter des Vierkampfes ist der ZRFV Billerbeck auf seiner Anlage in der Bauerschaft Hamern. Terbrack freut sich riesig über die große Zahl von Nennungen: „111 Reiterinnen und Reiter haben für diesen Wettkampf genannt. Das sind fast doppelt soviel wie im vergangenen Jahr.“ 2021 hatte in der Klasse A die Mannschaft Coesfeld/Lette I unter der Führung von Annely Mönsters den Sieg errungen. In der Klasse E siegte das Team vom RV Senden-Bösensell rund um Mannschaftsführerin Sandra Schulze-Zumkley.

Entscheidung im Springparcours?

Der Kreisvierkampf beginnt mit dem Schwimmen am morgigen Samstag (5. November) im Klutensee-Bad (Rohrkamp 23, Lüdinghausen) um 8 Uhr, anschließend führt die Laufprüfung direkt um das angrenzende Gewässer. Weiter geht es am Sonntagmorgen mit den Dressurprüfungen auf der Reitanlage in Billerbeck-Hamern. Ein Höhepunkt dieses Tages wird sicherlich das Springen am Nachmittag, ebenfalls in der Domstadt, sein. Traditionell entscheiden die Springprüfungen meist über Sieg und Niederlage.. So dürfte es wie immer bis zum Schluss sehr spannend bleiben.

Nach diesem Höhepunkt gibt es noch einen ganz außergewöhnlichen Programmpunkt: Vor der Siegerehrung der Mannschaften sowie der Sieger in der Einzelwertung wird es eine besondere Auszeichnung für den Kreis Coesfeld geben. Denn der hatte sich beim Bundeswettbewerb der „pferdefreundlichsten Region“ mit zwei Modellprojekten beworben. Diese beiden bezogen sich auf das erste Jugendturnier unter Corona-Pandemie-Bedingungen sowie das Projekt „Reitplatz Kommune“, wo Jugendliche zu Reit-Leistungs-Trainern ausgebildet wurden.

In beiden Kategorien hat der Kreis Coesfeld unter der Koordination von Mathis Entrup überzeugt. Die Auszeichnung zur bundesweiten „pferdefreundlichsten Region“ wird der Präsident des westfälischen Pferdesportverbandes, Rudolf Herzog von Croy, an den Landrat des Kreises Coesfeld, Dr. Christian Schulze Pellengahr, überreichen.

Mit sicherlich viel Applaus und Glückwünschen dürfen dann die besten Teams und Einzelreiter auf das Siegertreppchen steigen und ihre golden Schleifen sowie die heiß begehrten Vierkampf-Schärpen entgegennehmen.