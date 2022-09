Aus Liebe zum Land und zur Familie – Lypska kehrt in die Ukraine zurück

Geplant war, dass die drei Neuzugänge des Volleyball-Oberligisten Union Lüdinghausen aus der Ukraine nur kurz in die kriegszerstörte Heimat fliegen, um persönliche Dinge sowie Kleidung für Herbst und Winter einzupacken. Doch Anastasia Lypska, eine aus dem Trio, kehrt dauerhaft nach Lwiw zurück.

In einer durchaus bewegenden WhatsApp an Abteilungschef Dirk Havermeier schreibt sie, es falle ihr schwer zu erklären, wie stark ihre Gefühle für die Familie, für ihr Land seien. Sie danke den Union-Verantwortlichen „für alles, was Ihr für mich getan habt. Ich schätze das sehr und werde es nie vergessen“. Gleichzeitig bitte sie um Verständnis „für meine Entscheidung und wünsche „dem Verein alles Gute“.

Einen besonderen Draht zu den Westukrainerinnen hat Christine Drees, 08-Co-Trainerin und Vorstandsmitglied: „Einerseits ist es kaum nachvollziehbar, dass ein junger Mensch freiwillig auf die Sicherheit und eine mögliche berufliche Perspektive hier in Deutschland verzichtet. Auf der anderen Seite hat gerade Anastasia eine besondere Bindung zu ihrer Heimat und den Menschen dort. Das hat man schon in den ersten Wochen gespürt.“

Julia Denys und Dasha Yehorova – sie und Lypska hatte Vasyl Dachauer, selbst Ukrainer und ehemaliger 08-Jugendtrainer, in die Steverstadt vermittelt – seien weiter dabei, sich zu akklimatisieren, ihre Sprachkenntnisse zu verbessen. Wenngleich, so Drees, „es immer noch bürokratische Hürden gibt und wir hoffen, dass beide die Flüchtlingsunterkunft irgendwann verlassen und privat unterkommen“. Sportlich gebe es dagegen überhaupt keine Probleme, insbesondere Diagonalangreiferin Denys gilt als ernsthafte Stammsechs-Anwärterin.