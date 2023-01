Gesucht: Die Besten im Westen – Ausrichter Union Lüdinghausen

Tritt beim Heimspiel am Wochenende in der Drei-Burgen-Arena sowohl im Einzel als auch im Doppel an: Unionist Jan Kemper.

Für die Badmintonabteilung des SC Union Lüdinghausen ist es eine weitere Premiere: Zum ersten Mal überhaupt fungieren die Nullachter als Gastgeber der Westdeutschen Meisterschaften (O 19). Von Freitag bis Sonntag (6. bis 8. Januar) wetteifern in der Drei-Burgen-Arena über 200 Aktive um die NRW-Titel in Einzel, Doppel und Mixed.

Und es ist ein ziemlich erlesenes Starterfeld, das da ab morgen in der Steverstadt Halt macht. Zu den namhaftesten Teilnehmern zählen Alex Roovers (VfB GW Mülheim), 2019 noch die Nummer eins in Deutschland, die ehemalige nationale Meisterin Fabienne Deprez (Spvgg. Sterkrade-Nord) oder auch Brid Stepper (BC Beuel), die zuletzt bei der A-Rangliste des DBV im August an gleicher Stelle in zwei Disziplinen triumphierte. Dazu etliche weitere Bundesligaspieler. Die Stars der Szene sind am Wochenende auch deshalb in so großer Zahl vor Ort, weil in Lüdinghausen die letzten Tickets für die DM Anfang Februar in Bielefeld vergeben werden.

Unionisten Außenseiter

Für die hiesigen Badminton-Fans ist das eine tolle Nachricht, zumal an keinem der drei Tage Eintritt erhoben wird. Auch für die vier Unionisten, die sich fürs Turnier in eigener Halle qualifiziert haben? „Natürlich“, stellt Jan Kemper klar. Zwar hielten sich die Erfolgsaussichten angesichts der teils übermächtigen Konkurrenz in Grenzen. Aber: „Welcher Sportler will sich nicht mal mit solchen Top-Leuten messen?“ Es müsse ja nicht gerade in der ersten Runde sein. Ein paar Spiele möchte der Lokalmatador, der bereits Westdeutscher Meister war (allerdings in der Klasse U 22) schon gern bestreiten. Kemper tritt im Einzel sowie, mit Vereinskollege Frederik Stegemann, im Doppel an.

Im Dauereinsatz in den nächsten Tagen: Robin Victor. Der Unionist, der wie die übrigen Nullachter in Diensten des hiesigen Oberligisten steht, ist in allen drei Wettbewerben gefordert – im Doppel mit dem Lüdinghauser Raphael Korbel, im Mixed mit Janina Kreuzburg (Bochum).

Gespielt wird auf sechs erstligatauglichen Teppich-Courts. Los geht es morgen ab 15.30 Uhr mit der Mixed-Konkurrenz, am Samstag und Sonntag (Einzel/Doppel) beginnen die ersten Matches um 9.30 Uhr. Die fünf Finals steigen allesamt am Schlusstag ab 15 Uhr.