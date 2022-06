Blitzsauber und rasend schnell – Merschformann siegt

Frank Merschformann und Corella haben souverän das Hauptspringen nebst Stechen am Montag in Ondrup gewonnen. Nicht ganz so gut lief es für die beiden Lokalmatadore.

Für Frank Merschformann war es ein entspannter abschließender Ritt beim M**-Springen am Pfingstmontag in Ondrup. Der Mann vom RV Osterwick wusste ja schon vor seinem zweiten Einsatz im Stechen um den Großen Preis mit Corrie, dass ihm der Sieg in der mit 750 Euro dotierten Hauptprüfung nicht mehr zu nehmen sein würde. Denn Merschformann hatte bereits zu Beginn des Entscheidungsdurchgangs auf Corella eine nicht nur blitzsaubere, sondern zudem rasend schnelle Nullrunde hingelegt. An die Zeit von 33,09 Sekunden kam kein anderes Paar auch nur annähernd heran – nicht mal das letzte, Merschformann und Corrie, die immerhin Vierte wurden. Das Podest komplettierten Carlotta Terhörst (RV Legden) auf Enterprice als Zweite und Steffen Stegemann (RV Lützow), der mit Cocona Dritter wurde.

13 von 22 Paaren im Stechen

Bemerkenswert: Gleich 13 von 22 Startern waren im ersten Umlauf ohne Fehler geblieben. Ob der Parcours etwas zu leicht gewesen sei? „Würde ich nicht sagen“, fand Merschformann, „der hatte schon Zwei-Sterne-Niveau. Er war einfach sehr gut und flüssig zu reiten.“ Und wieso Corella so viel schneller war als die zwölf Mitbewerber? „Sie hat vor jedem Hindernis die optimale Distanz gefunden und so diesen oder jenen Galoppsprung gespart.“

Zwei-Sterne-M-Springen M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo M**-Springen Pfingstmontag Ondrup Foto: flo

Nicht ganz so rund lief es am Montagnachmittag für die beiden Lokalmatadore. Ann-Kathrin Helmig gab mit Cha Cha nach zwei Fehlern ebenso auf wie Florian Karns mit London’s La vie (ein Abwurf). Seine Stute sei „viel zu nervös“ gewesen, „regelrecht aufgepumpt“, so der Seppenrader, der sich umso mehr über Platz zwei mit dem erst sechsjährigen Hengst Quincy beim M*-Punktespringen mit Joker freute.

Bester Dinge waren auch die Verantwortlichen des RV Seppenrade. Weil es in der Bauerschaft über Pfingsten weitgehend trocken blieb, war das Zuschaueraufkommen an allen drei Turniertagen enorm.