B(l)ockstarke Premiere – Talent des SC Union Lüdinghausen ganz cool

Eine junge deutsche Spielerin steht an Tag eins besonders im Fokus. Ist aber kein Problem für die Lokalmatadorin.

Gelungener Einstand in der DBV-Auswahl: Julika Block.

„Bei uns sagt man ,die scheißt sich nix‘“, erklärt der bayerische Stützpunktcoach Lukas Gunzelmann, der das deutsche Team in der Drei-Burgen-Arena gemeinsam mit Jugend-Bundestrainer Dirk Nötzel anleitet und seine Worte netterweise gleich ins Hochdeutsche überträgt: „Die ist ziemlich abgebrüht.“ Gemeint ist Julika Block. Und soweit die WN das beurteilen können, passt Gunzelmanns Einschätzung.

Block ist immerhin die einzige Lüdinghauserin im DBV-Aufgebot (Juna Bartsch, die amtierende Deutsche Meisterin im U 15-Doppel, muss verletzt passen). Viele Augen sind am Donnerstagvormittag auf die Lokalmatadorin gerichtet. Die Familie – ihre Schwestern Ineke und Annchristin zählen ebenfalls zum hoffnungsvollen Union-Nachwuchs – schaut zu. Freunde. Bekannte. Der halbe Verein. Auch ist es für die 13-Jährige „mein erstes Länderspiel überhaupt“. Da könnte man ja schon mal Puls bekommen. Aber nein, „nervös war ich eigentlich nicht“.

Lockerer Auftaktsieg

Ihr möglicherweise erstes Interview meistert Block ähnlich souverän wie zuvor die Aufgabe auf dem Court. Mit Alexia Nedelcu hat sie soeben das belgische Duo Merel Patteet/Auriane Vasilevski recht locker in zwei Sätzen bezwungen (21:17, 21:14) und beim 8:0-Auftakterfolg den Schlusspunkt gesetzt. Allerdings ahnt Block bereits, dass die Aufgaben nicht einfacher werden. Gegen Schweden gibt’s – ohne Block – ein 8:1. Dänemark, letzter Gruppengegner am späten Abend und nach allgemeinem Dafürhalten neben den Franzosen erster Anwärter auf den Turniersieg, sei wohl ein ziemlich harter Brocken. Aber Angst vor der Übermannschaft in Europa? Nö, siehe oben.

„Julika kann die Dinge, die um sie herum passieren, ganz gut ausblenden“, lobt Gunzelmann. Eine Fähigkeit, die bei ihrem Heimspiel umso gefragter sei. Und nein, natürlich haben Nötzel und er den Teenager nicht aufgeboten, um den hiesigen Fans eine Freude zu machen, „sondern weil sie exzellent Badminton spielt“. Angefangen hat Block damals in der Schul-AG, bei Bundesligaspielen der Nullachter sitzt sie regelmäßig im Publikum. Lust, in einigen Jahren selbst für die Erste auf dem Parkett zu stehen? „Mal sehen.“