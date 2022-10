Bronze für Connor Mussmann nach irrem Finish

Connor Mussmann (DG Lüdinghausen) hat bei den nationalen Titelkämpfen die ersehnte Medaille geholt. Allerdings schien das Treppchen bei Halbzeit in unerreichbarer Ferne. Was dann passierte . . .

Was für ein Auf und Ab, welch ein Drama – wenn auch eines mit Happy End für Connor Mussmann (DG Lüdinghausen). Dank eines irren Schlussspurts stand der DM-Debütant bei den nationalen Titelkämpfen in Rüsselsheim als Dritter schließlich doch noch auf dem Treppchen.

Der 15-Jährige war, wie berichtet, als Mitfavorit in der Juniorenklasse gestartet. Und wie: Nach Tag eins lag Mussmann sogar in Führung, als einziger Teilnehmer im Juniorenbereich hatte er den kniffligen Parcours unter Par bewältigt (-1). Dann der Einbruch in der zweiten Runde: Wurf um Wurf büßte der Youngster ein, vor allem auf den Bahnen zehn bis 18.

Reine Kopfsache, glaubt Philipp Horstmann, der 2020 (Bronze) sowie 2021 (Silber) Edelmetall bei den Junioren gewann und den jungen Teamkollegen als Caddie begleitete: „Du gerätst dann in so eine Negativspirale. Ich hab‘ noch versucht, ihm zu helfen. Aber an dem Tag war das relativ aussichtslos“ – 14 Würfe über Platzstandard, somit lag Mussmann bei Halbzeit auf Rang fünf.

Starkes Comeback an Tag drei

Doch der Steverstädter berappelte sich, war nach der dritten Runde schon wieder auf Tuchfühlung zu den Medaillenrängen. Spektakulär dann das Finale: Erst auf Bahn 17 zog Mussmann mit Luca Seßler, dem bis dahin Drittplatzierten, gleich, am allerletzten Korb überholte er den Konkurrenten um Bronze – doch der Sprung auf das Siegerpodest, das zwei Tage zuvor noch in unerreichbarer Ferne schien.

„Hat er super gemacht“, lobte Horstmann den Vereinskameraden. Er selbst war ebenfalls „total happy“ über Rang zwölf in der Open-Kategorie. Der 18-Jährige musste sich bei seiner fünften DM-Teilnahme das erste Mal mit den erwachsenen Cracks messen. Trotz seines Trainingsrückstandes und dem „extrem hohen Niveaus“ bei den diesjährigen Titelkämpfen hielt Horstmann prima mit, gerade am zweiten (fünf unter Par) und am vierten Tag (-3). „Zwischenzeitlich sah es sogar nach einem Top-Ten-Ergebnis“ aus, so der Lüdinghauser, der nach bestandenem Abi „wieder intensiver üben“ will.

Sven Ostendarp verpasste nach starkem Beginn das Finale der Besten in der Klasse Ü 40) – Rang 23 am Ende für den Mann von DG Lüdinghausen. In den Sonderprüfungen „Putting“ (Horstmann, Stefan Mussmann), und „Speed Putting“ (Connor Mussmann) gab’s für die hiesigen Teilnehmer drei weitere zweite Plätze.