Christian Hülshorst fürs Finale qualifiziert

Christian Hülshorst hat das Ticket für das EM-Finale Mitte Oktober im englischen Swingfield in der Tasche. Stoppen konnte den Mann vom AMSC Lüdinghausen im dänischen Holsted nicht mal ein Sturz.

Legte als Achter eine Punktlandung in Dänemark hin: Christian Hülshorst.

Das A-Finale verpasst, aber sein Hauptziel, die Quali für das Europameisterschaftsfinale, erreicht: Mit dem Abschneiden im dänischen Holsted war Christian Hülshorst grundsätzlich einverstanden. Die besten neun Grasbahnfahrer beider Halbfinals lösten das Ticket für den Endkampf Mitte Oktober im englischen Swingfield, der Mann vom AMSC Lüdinghausen legte mit Rang acht eine Punktlandung hin.

Es wäre aber, betont der Routinier, deutlich mehr drin gewesen im Süden Jütlands: „Die Trainings waren astrein, der Speed stimmte.“ Und auch mit der „etwas ruppigen Piste“ schienen sich Mensch und Maschine rasch anzufreunden. Doch dann wässerten die Organisatoren den staubigen Untergrund ein bisschen zu stark, was mehreren Fahrern, darunter auch Hülshorst, zum Verhängnis wurde. Abflug, null Punkte und damit ordentlich Druck vor den Läufen drei und vier, dem der Steverstädter aber souverän standhielt: Zwei abschließende zweite Plätze bescherten ihm die EM-Teilnahme und einen Platz im B-Finale, das „Hülse“ als Vierter beendete.

Am kommenden Wochenende pausiert der hiesige Stahlschuhdrifter, ehe es sieben Tage später zum Langbahnrennen in Mulmshorn und von dort aus direkt zur WM-Challenge in Marmande/Frankreich geht.