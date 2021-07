Claudia Harder übernimmt

Wie berichtet, hat Gilbert Oesteroth den Trainerposten bei Fortuna Seppenrade nach dreieinhalb Jahren geräumt. Also mussten sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem neuen Coach machen. Fündig geworden sind sie in den eigenen Reihen.

Mit einem neuen Trainergespann starten die Frauen des SV Fortuna Seppenrade in die neue Saison der Bezirksliga 5. Claudia Harder, in den vergangenen vier Jahren Co-Trainerin, wird das Team übernehmen. Marie-Theres Krusa, aktive Spielerin, steht ihr, zusammen mit Pia Lemberg, als Co-Trainerin zur Seite.

Gilbert Oesteroth, bisher Coach, wurde nach dreieinhalb erfolgreichen Jahren von der sportlichen Leiterin, Vera Haschmann, und demzweiten Vorsitzenden, Helmut Nottenkämper, verabschiedet. „Gilbert und Claudia haben sich super ergänzt und gut mit der Mannschaft harmoniert“, lobte Nottenkämper die Arbeit des Gespanns. Oesteroth sprach von einer schönen Zeit. „Es war ein einfaches Arbeiten in einem guten Team. Ich werde gern daran zurückdenken“, so der Scheidende. Mit Harder wird die Kontinuität gewahrt. Krusa blickt auf eine lange Laufbahn, auch als Trainerin im Jugendbereich, bei den Fortunen zurück.

„Ich kann die neue Saison wegen Corona nicht einschätzen. Die Spielerinnen, die aus der U 17 in den Kader aufsteigen, sind für mich eine Wundertüte. Wir sind weiter offen für neue Spielerinnen“, sagte Harder mit Blick auf die kommenden Aufgaben.

Namhafte Abgänge

Den Verein verlassen haben Katrin Sauer, die nach sieben Jahren zum FC Nordkirchen wechselt, Nele Gördel, die ihr Glück beim FC Schalke 04 sucht, und Katharina Ruwe, die ihre aktive Laufbahn beendet hat. Aus der U 17 ergänzen Emma Bahlmann, Laura Kortmann, Emely Hols, Jule Althaus, Lena Große Entrup, Meret Klüsener und Sophia Hildmann den Kader. Laura Terjung, zuletzt Union Lüdinghausen, stößt ebenfalls zum Team, Hannah Amendt wurde reaktiviert.

Jetzt heißt es für das neue Trainerteam, bis zum Saisonstart am 29. August (Sonntag) gegen den 1. FFC Recklinghausen 2 eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. Ein Höhepunkt in der Vorbereitung dürfte die Partie auf Schalke sein. Als „Ablösesumme“ für Gördel steht vor dem Spiel am kommenden Dienstag (27. Juli), eine Besichtigung derVeltins-Arena an. Die Frauen des Zweitbundesligisten starten in der Kreisliga A.