Corona: Union Lüdinghausen will verlegen

Union Lüdinghausen hat am Freitag (25. März), 19 Uhr (Drei-Burgen-Arena), den SV Wachtberg und zwei Tage drauf, 17 Uhr, den SC 99 Düsseldorf zu Gast – falls denn gespielt wird. Es gibt da ein paar Probleme.

Corona geht um. Auch bei den Regionalliga-Damen des SC Union Lüdinghausen. Ganze zwei Stammkräfte seien in der Woche beim Training gewesen, berichtet Co-Trainer Oliver Freitag. Der Rest: Spielerinnen aus dem Verbands- respektive dem Bezirksklassen-Team. Weshalb Union gerne die Partien am Freitag (25. März), 19 Uhr (Drei-Burgen-Arena), gegen den SV Wachtberg und zwei Tage drauf, 17 Uhr, gegen den SC 99 Düsseldorf verlegen möchte. Schließlich kann im Abstiegskampf jeder Zähler entscheidend sein. Staffelleiter Volker Francke ging am Donnerstagmittag noch davon aus, dass gespielt wird. Erst wenn Union nachweise, dass maximal sieben Damen aus dem Kader der Ersten einsatzfähig sind, könne er die beiden Matches absagen.

Denkbar wäre, die Mannschaft mit Spielerinnen der Zweiten aufzufüllen. Nur ist die Freitag-Sechs mitten im Verbandsliga-Aufstiegsrennen und ginge ihrerseits geschwächt in die Duelle mit dem TV Mesum (heute, 20 Uhr) und Spitzenreiter Saxonia Münster (Sonntag, 13 Uhr).

Und dann ist da noch ein logistisches Problem: Da der örtliche Badminton-Bundesligist am Sonntagnachmittag – kurzfristig – sein Playoff-Duell daheim mit Refrath bestreitet, müssen bis zu sechs Volleyball-Teams ins Anton oder das Berufskolleg ausweichen.