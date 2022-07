Crash und OP statt A-Finale – Hülshorst-Sturz in Adouard

Schockmoment für Christian Hülshorst: Beim internationalen Grasbahnrennen im holländischen Adouard stürzte der Mann vom AMSC Lüdinghausen im B-Endlauf schwer und zog sich dabei einen Bruch des Oberschenkels zu. Krankenhaus und OP statt A-Finale, so die aus seiner Sicht erschütternde Bilanz des Wochenendes.

Es hatte, wie so häufig in dieser Saison, recht ordentlich begonnen für den hiesigen Stahlschuhdrifter. Die Trainings: vielversprechend. Die Punktzahl nach drei Runden: ausreichend, um einen Platz im Hoffnungslauf zu ergattern. Zweiter hätte Hülshorst dort werden müssen, um im großen Finale dabei zu sein. „Nach dem Start war ich zunächst Dritter.“

Malheur in Kurve zwei

Das Malheur dann in der zweiten Kurve: „Ich wollte den zu der Zeit Zweitplatzierten attackieren, ohne dabei zu sehr ins Risiko zu gehen.“ Doch Pilot und Maschine wurden dabei zu weit nach außen getragen, wo es in dem Moment noch ziemlich rutschig war: „Die Bahn ist vorher tüchtig gewässert worden. Was an sich ja okay ist, in dem Fall aber vielleicht des Guten zu viel war“, so der Routinier. Für die Einschätzung des Lüdinghausers spricht, dass später der Engländer James Shanes ebenfalls zu Fall kam und sich den Arm brach.

Den eigenen Crash hat der Lüdinghauser so erlebt: „Mein erster Gedanke war: Mist, schon wieder das Aus im B-Finale. Der zweite: Verdammt, ich bin ganz schön nahe an der Bande.“ Und dann hatte es „Hülse“ auch schon geschmissen. Tags darauf ging es dem Steverstädter den Umständen entsprechend schon wieder ganz gut. Die OP im Krankenhaus von Groningen sei nach Plan verlaufen. Sogar zu Scherzen war Hülshorst aufgelegt. Wie die Maschine aussehe? „Die hat fast gar nichts abgekommen. Zum Glück habe ich mich ja zwischen das Moped und die Bahnbegrenzung geworfen.“ Rennfahrerhumor . . .

Am Dienstag ging es per ADAC-Krankentransport in die Heimat. Wie lange er ausfalle? „Mal sehen, vielleicht sitze ich im Herbst wieder auf dem Bock.“ Hülshorst hat da auch schon einen Termin im Auge, am 16. Oktober (Sonntag) steigt im englischen Swingfield die Europameisterschaft, für die der 45-Jährige bereits qualifiziert ist. Denkbar, dass dort mit Jens Benneker sogar ein zweiter Lüdinghauser vertreten ist. In Werlte/Emsland steht am Samstag (23. Juli) das zweite Halbfinale an, Hülshorst traut dem Klubkollegen die Quali „absolut zu“. In Adouard wurde Benneker guter Achter.