Das nächste Gold – Kaschura/Emmerich triumphieren

Deutsche Badminton-Meisterschaften bei den Senioren, das waren in der jüngeren Vergangenheit immer auch: Union-Lüdinghausen-Festspiele. Yvonne Li, Linda Efler sowie Max Weißkirchen holten zuletzt Titel und Treppchenplätze ohne Ende. Schlecht aus 08-Sicht, dass das Trio im Sommer den hiesigen Bundesligisten verlässt. Gut, dass die nächste Generation bereits in den Startlöchern steht. Erst vor drei Wochen hatte Juna Bartsch Gold in der Klasse U 13 geholt, über Pfingsten gab’s, in den Altersklassen U 15 und U 19, sogar einen kompletten Medaillensatz.

Die nationalen Nachwuchswettbewerbe im thüringischen Ilmenau hätten im Herbst 2021 ausgetragen werden sollen, waren aber coronabedingt verschoben worden. Heißt aus 08-Sicht: In ein paar Monaten könnten Leon Kaschura, Linus Emmerich und Alexander Becsh, am Wochenende allesamt mit Edelmetall bedacht, binnen eines Jahres ein zweites Mal bei den Deutschen zuschlagen. „Zumal sie dann ja dem älteren Jahrgang angehören“, wie Michael Schnaase anmerkt.

Kein Satzverlust

Der Union-Chef fungierte in Ilmenau als Coach des U 15-Erfolgsgespanns Kaschura/Emmerich, das seiner Favoritenrolle auf beeindruckende Art gerecht wurde. Nicht einen Satzgewinn gönnte die top-gesetzte Paarung der Konkurrenz. Ernsthaften Widerstand leistete allein das Duo Michel Schuster/Felix Schütt (HornerTV/SV Harkenbleck) im Halbfinale (21:17, 23:21). Das Endspiel gegen Tristan Inhoven (BSV Eggenstein-Leopoldshafen) und Jonas Schmid (SV Fischbach) war dann wieder eine klare Angelegenheit (21:14, 21:13).

Im Einzel trafen die Nullachter im Viertelfinale direkt aufeinander. Kaschura war der Bessere (21:10, 21:18), musste sich aber anschließend dem späteren Meister Rafe Kenji Braach (STC BW Solingen) in zwei Sätzen geschlagen geben. Trotzdem gab’s Bronze – die nächste Medaille für das Top-Talent im Wettstreit mit der durchweg älteren Konkurrenz. Im Mixed ereilte Emmerich und Maike Iffland (TV Refrath) in Runde zwei das Aus.

Becsh Zweiter

08-Neuzugang Alexander Becsh und Luis Pongratz (FC Langenfeld) errangen in der Klasse U 17 Silber. Erst Til Gatzsche (1. BC Beuel) und Kevin Dang (STC BW Solingen) erwiesen sich im Endspiel als eine Nummer zu groß. Im Einzel war für Becsh in der Runde der letzten Acht Schluss. „Alexander hatte verletzungsbedingt mehrere Monate ausgesetzt. Insofern ist sein Abschneiden in Ilmenau, gerade im Doppel, aller Ehren wert“, so Schnaase. Victoria Südbeck (U 19) erreichte im Einzel und im Mixed (mit Lovis Fischer/OSC München) jeweils das Achtelfinale. Im Doppel strichen sie und Annchristin Block, ebenfalls Union, in Runde eins die Segel.