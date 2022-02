Deprimierendes Derby – Union Lüdinghausen verliert in Olfen

Daniel Schürmann war stinksauer. Auf das aus seiner Sicht teils überharte, in einer Szene gar „an Körperverletzung grenzende“ Einsteigen der Gastgeber. Auf den Unparteiischen, der viel zu spät durchgegriffen habe. Aber auch auf die eigene Mannschaft, die sich von griffigen Gegnern den Schneid abkaufen ließ. So endete das Match aus Lüdinghauser Sicht maximal deprimierend: SuS Olfen gewann das Nachbarschaftsduell mit 2:0 (1:0) und verwies Union damit auf den vorletzten Rang. Zu allem Überfluss sah 08-Keeper Oliver Berger kurz vor dem Abpfiff wegen einer versuchten Tätlichkeit den roten Karton.

Schon in Hälfte eins war es eine intensive, aber chancenarme Begegnung. Jonathan Krüger setzte einen Freistoß ans Außennetz, auf der anderen Seite probierte es Daniel Berger zwei Mal aus der Distanz. Sonst war da nicht viel Berichtenswertes – bis zur 44. Minute. Da schenkten die Nullachter das Spielgerät in der Vorwärtsbewegung her, Lutz Schaemann umkurvte den Union-Schnapper und vollendete aus spitzem Winkel.

Keine zündende Idee

Viel besser wurde es auch nach der Pause nicht. „Die Olfener haben das gemacht, was sie können: lange Bälle nach vorn schlagen und engagiert bis überhart in die Zweikämpfe gehen. So gesehen geht der SuS-Sieg auch irgendwie in Ordnung“, fand Lüdinghausens Coach.

Zwar blieben die Schwarz-Roten – wie schon in Hälfte eins – um Spielkontrolle bemüht und ließen kaum Gelegenheiten der Hausherren zu. Aber es fehlte weiter an zündenden Ideen im Spielaufbau. Sieht man von ein paar halbgefährlichen Kopfbällen (Nils Husken, Felix Heck) ab, kam auch Union zu keinen nennenswerten Abschlüssen. Einen weiteren unnötigen Ballverlust der Gäste bestrafte Daniel Berger mit dem 2:0 (73.). In der Schlussminute sah Olfens Okan Akti die Ampelkarte.

Union: O. Berger – Roters (80. F. Hüser), M. Schürmann, Voll, Grewe (38. Blesz) – Heck, Görlich – Krüger, Wichmann (62. Düzgün), N. Hüser – Husken (87. Keuthage). Tore: 1:0 Schaemann (44.), 2:0 D. Berger (73.). Rot: O. Berger (Union/87.). Gelb-Rot: Akti (SuS/90.).