Der lange Weg zurück für Jil-Marielle Becks

Jil-Marielle Becks (RV Lüdinghausen) hat bei den Jungen Reitern und in der Klasse U 25 Europameistertitel gesammelt wie andere in ihrem Alter Siegerschleifen bei A-Dressuren. Aktuell lässt es die Ottmarsbocholterin etwas ruhiger angehen.

Am Donnerstag beim Agravis-Cup in Münster, hier beim Turnier in Appelhülsen mit Damon’s Damiani: Jil-Marielle Becks.

Wirklich weg war sie nie. Nur rar hat sich Jil-Marielle Becks seit 2020 gemacht, zumindest auf den ganz großen Bühnen. Im vergangenen Sommer ein Turnier in Belgien, 2021 der Abstecher zum CHIO in Aachen. Beim Agravis-Cup hatte man sie zuletzt 2020 gesehen (was weniger an Becks denn an Corona lag). Insofern vielleicht ganz passend, dass die Ottmarsbocholterin, die für den RV Lüdinghausen startet, für ihr Comeback in der Domstadt die Messehalle Nord gewählt hat, den Zweitschauplatz.

2020 im Rampenlicht

Während 3000 Zuschauern bei der Bauernolympiade mitfiebern, ist die Besucherschar hier, nebenan, halbwegs überschaubar. Vor drei Jahren, als die Veranstaltung noch K+K-Cup hieß, stand sie mitten im Scheinwerferlicht. Platz drei mit Damon’s Satelite NRW beim Grand-Prix-Spécial, gleich hinter den Olympiasiegerinnen Dorothee Schneider und Ingrid Klimke. Pressekonferenzen, das ganze Tamtam.

Dann kam: die Seuche. Während die Konkurrenz um den Globus jettete, um bloß keinen Wettkampf, der überhaupt noch stattfand, zu verpassen, haute Becks, wie man so sagt, die Bremse rein. „Mal ganz abgesehen von den Kosten: Es hätte sich für mich nicht richtig angefühlt, während der Pandemie ständig unterwegs zu sein.“ Das Wohl von Ross und Reiterin zu gefährden.

Becks erzählt das alles ohne Groll. Schnell habe sie festgestellt, dass man auch ohne einen bis ins Letzte durchgetakteten Turnierkalender – von klein auf bei ihr die Regel – sein Glück finden kann. Sie hätte ja weiter in der Klasse U 25 starten können. Nur habe ihr das nichts mehr gegeben. Sie hatte doch längst alles erreicht, was man in den Nachwuchsklassen erreichen kann. Europameistertitel gesammelt hat sie wie andere in ihrem Alter Siegerschleifen bei A-Dressuren.

Becks hatte ja schon vor Corona bei den Erwachsenen reüssiert. Mit Anfang 20. Nicht ob, sonder nurmehr wann sie auch dort die großen Championate abräumt, schien damals die Frage. „Irgendwann“ wolle sie wieder in den Bundeskader, aber aktuell seien EM,WM und Co. „ganz weit weg“. Damon’s Delorange, eines ihrer damaligen Paradepferde, ist in der Zucht. Das andere, Satelite, inzwischen 15, gehe hier und dort noch, aber nicht mehr so häufig wie früher.

Ausbildung im Fokus

Derzeit liegt für Becks, Jahrgang 1997, der Fokus auf der Ausbildung junger Tiere. Drei von ihnen – Daily Diamond, Damon’s Damiani und Damon’s Manitou – hätten ein ähnliches Niveau. Nach Münster hat sie Diamond, 10 Jahre, von Daley Thompson, mitgebracht. „Großes Potenzial“ bescheinigt sie dem Westfalenhengst. Nur sei der „ein bisschen schüchtern“ und damit „so ziemlich das Gegenteil von Satelite“. Vor größerem Publikum zu reiten, verunsichere ihn, verleite ihn zu „kleineren Fehlern“ im Viereck. „Aber genau deshalb sind wir hier. Um zu lernen.“

Platz sechs in der Drei-Sterne-S-Prüfung (beim Sieg von Klimke und Freudentänzer) sei schon in Ordnung, die Prozentzahl – 65,175 – „könnte etwas besser sein“. Draußen gießt es wie aus Kübeln. Bis nach Otti sind es knapp 20 Kilometer. Aber der Weg zurück an die Spitze, der ist lang.