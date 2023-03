Der Meister gibt sich die Ehre – Union Lüdinghausen vs. 1. BC Wipperfeld

Union Lüdinghausen hat am Sonntag (5. März), 14 Uhr, den 1. BC Wipperfeld in der Drei-Burgen-Arena zu Gast. Die Rollen sind vor der Neuauflage des letztjährigen DM-Halbfinales klar verteilt.

Am Sonntag in der Drei-Burgen-Arena wohl am Start: Robin Tabeling (l.) und Ties van der Lecq.

Michael Schnaase hat vorsichtshalber mal geschaut, wer so alles bei den German Open, die in drei Tagen in Mülheim beginnen, am Start ist – und feststellen müssen, dass es unter den Teilnehmern gleich neun (!) Damen und Herren gibt, die in Liga eins für den 1. BC Wipperfeld aufschlagen. Für Schnaase und den SC Union ist das keine so gute Nachricht, weil, so der Teammanager, „alle vermutlich auch in Lüdinghausen spielen werden“.

Die Nullachter haben das Starensemble aus dem Bergischen Land am Sonntag (5. März), 14 Uhr, in der Drei-Burgen-Arena zu Gast – sind aber ihrerseits mitnichten vollzählig. So steht Selena Piek, anders als bei den German Open, eher nicht zur Verfügung. Immerhin ist ihr Mixed-Partner, Robin Tabeling, laut Schnaase fest eingeplant. Dazu Johanna Goliszweski, Ties van der Lecq, Julien Carraggi und Josche Zurwonne. Bei Nick Fransman (fehlte am vergangenen Wochenende) und Aram Mahmoud (war vor acht Tagen gesundheitlich angeschlagen), müsse man schauen, wie fit beide schon wieder sind. „Wir werden aber, gerade bei den Männern gut aufgestellt sein“, verspricht der 08-Boss. Bei den Frauen wird neben Piek wohl auch Rachel Sugden ausfallen. Der Schottin ist auf der – streikbedingt – völlig chaotischen Rückreise aus Offenburg der Reisepass abhanden gekommen.

Kein Sieg seit 2019

Nicht die allerbesten Voraussetzungen, um dem amtierenden Deutschen Meister morgen Paroli bieten zu können, wie Schnaase weiß: „Selbst in Bestbesetzung wären wir der Außenseiter.“ Der letzte Sieg über Wipperfeld liegt fast vier Jahre zurück, 2021 und 2022 mussten sich die Steverstädter dem Ligakrösus jeweils im DM-Halbfinale geschlagen geben.

Badminton-Fans sollten morgen trotzdem unbedingt den Weg in die Halle finden. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen zweimaligen Europameister und WM-Medaillengewinner wie Mark Lamsfuß in Aktion zu sehen? Die weiße Fahne werden die Gastgeber zwar nicht vorschnell hissen. Aber selbst wenn sie am Sonntag leer ausgehen: Wichtiger sind im Ringen um die Playoff-Plätze eh die anschließenden Duelle mit Schorndorf, München und Beuel.