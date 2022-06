Der Oma zuliebe – Weißkirchen verlässt Union Lüdinghausen

Kaum hatte Teammanager Michael Schnaase den Schock verdaut, dass die komplette Damenriege um Yvonne Li, Linda Efler und Eva Janssens den Badminton-Bundesligisten Union Lüdinghausen im Sommer verlässt (WN berichteten), da kam die nächste Hiobsbotschaft: Auch Max Weißkirchen, die Nummer eins bei den Männern, steht in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung, der dreifache Deutsche Meister im Einzel kehrt zu seinem Heimatverein 1. BC Beuel zurück.

Schwierig ist laut Schnaase vor allem der Zeitpunkt der Entscheidung: „Bei Yvonne, Linda und Eva wussten wir relativ früh Bescheid, hatten also alle Möglichkeiten, uns nach Ersatz umzuschauen.“ Was inzwischen auch geschehen sei, wenngleich der Teammanager ein paar Namen noch unter Verschluss hält (erst am 31. Juli müssen die Zugänge der Liga und dem Verband gemeldet werden). Im Falle von Weißkirchen sei das ungleich komplizierter: „Max hat uns erst vor ein paar Wochen seinen Entschluss mitgeteilt.“ Einen neuen Mann von diesem Kaliber zu finden, der noch dazu ein exzellenter Paarspieler ist: unter Zeitdruck – die meisten Transfers sind längst getätigt – kaum möglich. Und wohl auch finanziell eher nicht darstellbar.

Dritter Mann für die Einzel nötig

Notfalls, so Schnaase, gehe das Team mit Aram Mahmoud (erstes Einzel) und Nick Fransman (zweites) in die kommende Saison – verdiente Spieler, keine Frage, Mahmoud hatte bereits 2021/22, als Weißkirchen verletzt war, die Spitzeneinzel bestritten. Da der Niederländer indes regelmäßig auf internationaler Bühne im Einsatz sei (was zu Terminkollisionen mit der Liga führen kann), „versuchen wir noch einen dritten Einzelspieler zu finden.“ Schnaase betont, „dass Max und Union im Guten auseinandergehen. Es war für ihn eine emotional schwere Entscheidung, die ich absolut nachvollziehen kann – auch wenn sein Weggang für uns ein herber Verlust ist.“

Und wieso der Abschied des 25-Jährigen? Sportliche Gründe hätten beim Wechsel keine Rolle gespielt, so Weißkirchen: „Die Chance, um die Playoffs mitzuspielen, ist in Bonn sicher nicht größer als in Lüdinghausen. Auch habe ich mich in den zwei Spielzeiten bei Union stets wohlgefühlt und wäre gern geblieben. Aber meine Oma, die 85 ist und seit Kurzem gesundheitlich angeschlagen, hat darum gebeten, mich noch ein Mal in Beuel spielen zu sehen. Da ihr Badminton viel bedeutet und ich ein Familienmensch bin, konnte ich ihr den Wunsch nicht abschlagen.“