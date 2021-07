Derby: Union gegen Olfen zum Auftakt

„Dieser Saisonstart ist ein Traumlos für uns. So haben wir uns das gewünscht, auch, dass wir mit einem Heimspiel starten werden“, sagte Daniel Schürmann, sportlicher Leiter des Bezirksligisten Union 08 Lüdinghausen, beim Blick auf den Spielplan der Bezirksliga Staffel 9, der am Mittwochmorgen veröffentlicht wurde.

Die Mannschaft von Trainer Matthias Gerigk startet am 29. August mit dem Heimspiel gegen den Kreisnachbarn aus Olfen. „Besser geht es nicht. Das Spiel bringt viele Zuschauer“, so Schürmann. Das erste Auswärtsspiel am 5. September hat es ebenfalls in sich. Dann müssen die Rot-Schwarzen beim VfL Kemminghausen antreten, den Schürmann für den hohen Favoriten auf die Meisterschaft hält. Beim VfL haben zwei ehemalige Unionisten das Sagen, Bülent Kara als Trainer und Tuna Kayabasi, der bis 2019 bei den Lüdinghausern spielte, als sportlicher Leiter. „Der VfL Kemminghausen hat zur neuen Saison mächtig aufgerüstet“, sagte Schürmann, wohlwissend, dass es eine ganz schwere Aufgabe dort für die Unionisten geben wird. Das zweite Kreisderby gegen den FC Nordkirchen wird am 7. November bei den Schlossherren ausgetragen. Die Nordkirchener starten mit einem Auswärtsspiel bei Teutonia SuS Waltrop in die Saison 2021/2022. Das erste Heimspiel trägt Nordkirchen gegen TuS Eichlinghofen und Olfen gegen BV Viktoria Kirchderne aus. Das Kreisderby zwischen Nordkirchen und Olfen steht am 10. Oktober auf dem Spielplan.