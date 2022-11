Derbysieg – Union Lüdinghausen bleibt am Drücker

Union Lüdinghausen scheint nichts und niemand stoppen zu können. Das 3:1 (1:1) bei SuS Olfen war der vierte Sieg am Stück des seit nunmehr zehn Runden ungeschlagenen Tabellenzweiten. Yannick Gieseler fand den Erfolg im Steverderby zwar „ein bisschen glücklich“, nahm die Punkte aber gern mit auf die kurze Heimreise.

Dabei hatten die Hausherren bereits in Minute fünf vorgelegt: Dustin Brüggemanns Freistoß erreichte am Fünfmeterraum Pablo Tenkhoff Otero, der exakt die Lücke zwischen Union-Schlussmann Max Keuthage sowie 08-Innenverteidiger Miguel Schürmann erspähte und zum 1:0 einschob. Fast im Gegenzug der Ausgleich durch Nils Husken, dessen Kopfball aber in den Armen von SuS-Keeper André Milewzyk landete.

Mitte der ersten Hälfte dann doch das 1:1: Einen von Christoph Blesz scharf nach innen gezogenen Freistoß lenkte Kevin Bluschke wohl noch mit den Haarspitzen ins eigene Tor (22.). Lüdinghausen blieb am Drücker, erneut Blesz verfehlte bei seinem Versuch aus der Halbdistanz den SuS-Kasten um Zentimeter. Auf der anderen Seite wurde es erst kurz vor dem Wechsel wieder brenzlig, doch Keuthage war bei Oteros Chance auf dem Posten.

Nach der Pause drängten die Hausherren weiter – bis Husken zum 1:2 traf, Saisontor Nummer 17 für den nimmersatten 08-Goalgetter. In der Schlussphase dann gar das 1:3, diesmal war Blesz zur Stelle.

„Die Phase zu Beginn der zweiten Hälfte hat mir nicht gefallen, da haben wir uns zu selten befreien können. Zum Ende hin haben wir dann wieder höher gepresst und Olfen zu Fehlern gezwungen“, so Gieseler.

Union: Keuthage – Voll (50. Wichmann), Schürmann, Heck (27. Grewe), Blomenkemper – Roters, Itoua – Camara (68. F. Hüser), Blesz (90. M. Schmidt), Düzgün (85. S. Schmidt) – Husken. Tore: 1:0 Otero (5.), 1:1 Blesz (22.), 1:2 Husken (63.), 1:3 Blesz (88.).