Die Angst des Schützen beim Elfmeter – Max Keuthage hält sie alle

Selbst in den schwierigen Bezirksliga-Jahren war Union Lüdinghausen am Westfalenring oft genug eine Macht. Doch auf ihre Heimstärke können die Nullachter in den nächsten Wochen kaum bauen, sieben der acht kommenden Partien steigen in der Fremde. Getauscht hat der A-Ligist das Heimrecht in den Begegnungen mit GW Nottuln 2 am 18. September (Stadtfest) und Fortuna Seppenrade am 9. Oktober (Stadionarbeiten). Auch Am morgigen Sonntag (4. September), 15 Uhr, tritt Lüdinghausen wegen eines Schützenfestes nicht daheim gegen Vorwärts Lette an, sondern auswärts. Verzichten müssen die „Eisernen“ in Coesfeld auf Niklas Hüser. Wegen einer Bänderverletzung im Fuß muss der Linksaußen bis zu zehn Wochen pausieren. (flo)