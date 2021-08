Die Bengels aus der Nachbarschaft

Es ist eine Ligapremiere wie gemalt für den neuen Coach des Fußball-Bezirksligisten Union Lüdinghausen, Matthias Gerigk. Gleich zum Auftakt am Sonntag (29. August), 15 Uhr, gastiert SuS Olfen am Westfalenring. Vor dem Steverderby hat unser Redaktionsmitglied Florian Levenig mit dem 08-Cheftrainer gesprochen.

Kribbelt’s schon?

Gerigk: Na klar, bereits vor den beiden Pokalspielen war eine gewisse Anspannung, vor allem aber eine enorme Vorfreude zu spüren.

Der gefühlte Sieg über einen Oberligisten, drei Bezirksligisten geschlagen, neun Buden gegen Ahsen: Vieles in der Vorbereitung lief fast beängstigend rund.

Gerigk: Das habe auch ich so empfunden – allerdings weniger wegen der Ergebnisse, sondern, zum Beispiel, weil die Trainingsbeteiligung unfassbar gut war. Weil alle mitgezogen haben.

Was ja auch eine gewisse Erwartungshaltung weckt. Jetzt wäre ein guter Moment, auf die Euphoriebremse zu treten.

Gerigk: Da muss man doch nur mal schauen, wie Union in den vergangenen Jahren abgeschnitten hat. Da war fast immer Drama und Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag. Weshalb sollten wir plötzlich nach oben schielen? Wenn wir eine relativ stressfreie Saison hinlegen, ohne permanent mit dem Rücken zur Wand zu stehen, dann sind alle zufrieden.

Zumal eine so extrem junge Mannschaft kaum Sonntag für Sonntag auf höchstem Level agieren kann.

Gerigk: Genau. Formschwankungen und Rückschläge wird es geben, die sind fest eingeplant. Wir haben ein halbes Dutzend Leute, die jetzt oder vor einem Jahr aus der Jugend rausgekommen sind. Die in ihrem Leben drei, vier Bezirksligapartien bestritten haben. Von den Jungs kann doch niemand ernsthaft erwarten, dass sie einen Gegner nach dem anderen aus dem Stadion schießen.

Das Umfeld ist aber schon nervöser als bei ihrem Ex-Klub Ottmarsbocholt.

Gerigk: Stimmt. Kennt man ja. Die, die einem besonders vehement auf die Schulter klopfen, wenn es läuft, sind in der Regel die, die am lautesten murren, wenn die Ergebnisse mal nicht stimmen. Wobei ich das gar nicht speziell auf Union münze. Dass die Menschen daran Anteil nehmen, wie es um „ihren“ Verein steht, ist doch zunächst etwas sehr Positives.

Zum Derby: Olfen hat in der Vorbereitung ziemlich oft getroffen. Spricht für ein Schützenfest.

Gerigk: Och, gegen ein schnödes 1:0 hätte ich nichts einzuwenden (lacht).

Könnte schwer werden, alle drei 08-Keeper sind verletzt oder gesperrt. Wer hütet eigentlich den Kasten?

Gerigk: Verrate ich nicht, wir haben aber zwei, drei Optionen. Und: Je weiter wir den Gegner von unserem Tor fernhalten, desto besser.

Spielt Neuzugang Christoph Blesz, einer der wenigen Erfahrenen im Team?

Gerigk: Nein. Christoph muss sich noch an seine Gesichtsmaske gewöhnen und wird erst am Dienstag ins Teamtraining zurückkehren.

Mit Ingo Witschenbach und Daniel Schürmann stehen Ihnen beide Vorgänger zur Seite. Gibt’s da kein Kompetenzgerangel?

Gerigk: Gar nicht. Ist doch toll, dass mich zwei so engagierte Leute unterstützen, die den Verein aus dem Effeff kennen. Deren Meinung ich einholen kann. Was übrigens auch für die Spieler gilt. Klar ist aber auch: Das letzte Wort in puncto Taktik oder Aufstellung habe ich.

Abschließend ein kurzer Ausblick auf das erste Auswärtsspiel in Kemminghausen, wo, wie man hört, mit üppigen Zuwendungen am Erfolg geschraubt wird.

Gerigk: Jeder, der Geld hat, soll damit machen, was er will. Was ich an solchen Modellen aber oftmals vermisse, ist der langfristige Plan, das Nachhaltige. Ein Verein, der wie Lüdinghausen den Nachwuchs fördert, der die Menschen im Ort elektrisiert, weil die die Bengels aus der eigenen Nachbarschaft kennen, ist mir allemal lieber. Wenn ich übrigens sehe, wie viele Trainer von hochgewetteten Ligakonkurrenten in den vergangenen Wochen bei uns zu Besuch waren, dann denke ich mir: Auch die scheinen zu regis­trieren, dass unser Weg so falsch nicht sein kann.