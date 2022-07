Die Beste kommt zum Schluss – Bruns siegt, Helmig und Karns platziert

Ulrike Bruns (RV Nienberge) und Sunny Day haben am Schlusstag das M*-Springen mit Siegerrunde gewonnen. Drei hiesige Starter überzeugten ebenfalls.

Ulrike Bruns und – wie passend zu diesem Bombenwetter – Sunny Day haben beim Turnier des RV Senden das abschließende Hauptspringen der Klasse M* gewonnen. Dass ihre Stute tempofest ist, wusste die Frau vom RV Nienberge natürlich schon vor der Siegerrunde. Nicht ganz so sicher war sich Bruns, „ob wir die Zeit von Diana Heidenreich packen“. Die Amazone, die für den RV Marl startet, und Lou, hatten im entscheidenden Umlauf enorm zügige 41,50 Sekunden vorgelegt. Doch Bruns und Sunny Day, das letzte Paar, waren noch mal 1,3 Sekunden schneller.

Ebenfalls über eine Platzierung freuen durften sich drei hiesige Starter. Ann-Kathrin Helmig (RV Seppenrade) wurde auf Cha Cha starke Vierte, musste aber schon im Normalparcours „ganz schön auf die Tube drücken, um in der erlaubten Zeit zu bleiben“. Florian Karns, wie Helmig aus dem Rosendorf, landete mit Clim bim direkt hinter der Vereinskollegin und war damit bester männlicher Reiter.

Flüchtigkeitsfehler am letzten Sprung

Um ein Haar hätte es Karns mit London’s La vie ein zweites Mal in den finalen Durchgang geschafft, doch am letzten Sprung – eigentlich keine besondere Herausforderung – fiel eine Stange. Ein Flüchtigkeitsfehler, laut Karns „so überflüssig wie nur was“. Die Stute „war ja schon mit der Nase im Ziel“. Lokalmatadorin Uma Helena Kroker (RV Senden) und Alisa blieben am Sonntagnachmittag gänzlich ohne Fehler, verpassten die Siegerrunde aber um die Winzigkeit von zwei Hundertstelsekunden.

Tags zuvor, beim M*-Zeitspringen, waren Karns (auf London‘s La vie) als Fünfter und Helmig als Siebte platziert. Das M*-Stilspringen beendeten Eva Resing und Phinox auf dem zweiten Rang. Hanna Höcke (beide RV Lüdinghausen) gewann auf demselben Pferd eine L-Springprüfung, Anna Baumhöver (RV Ascheberg) auf Avicii das L-Punktespringen mit Joker. Am späten Freitagabend hatten Carolin Entrup (RV Senden) und Queen den Sieg im Stilspringen auf gleichem Niveau davongetragen.

„Klasse, wie sich unsere beiden Nachwuchsreiterinnen Carolin und Uma Helena hier präsentiert haben“, fand Karin Karin Schulze Austrup-Streyl. Überhaupt war die Vorsitzende des Ausrichtervereins „bestens zufrieden“ mit den drei Turniertagen – „zum Glück hatte, anders als im Vorjahr, der Wettergott ein Einsehen“.