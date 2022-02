Die Breite an der Spitze – Union Lüdinghausen ganz vorn

2021, als die Pandemie den Amateursport fest im Würgegriff hielt, machten sich die Vereine insbesondere um den Nachwuchs Sorgen. Würden die Jugendlichen, die so lange hatten aussetzen müssen, überhaupt wieder zum Training kommen? Bis zu 20 Prozent der jungen Leute, so die düstere Prognose damals, könnten den Klubs dauerhaft davonlaufen. Bei den Korbjägern des SC Union Lüdinghausen passierte: das Gegenteil.

„Wir wurden von Neuankömmlingen förmlich überrannt“, erinnert sich Inga Trahe, Trainerin der gemischten U14-Mannschaft. Sagenhafte 30 Junioren tummeln sich bisweilen beim 08-Training. Woher die kommen? „Viele sind über Freunde, die bereits für Union aktiv waren, zu uns gestoßen. Aber es gab zudem Spieler, für die Basketball völliges Neuland war.“ Nicht nur aus Lüdinghausen, sondern auch aus Senden, Davensberg oder Ascheberg.

Lernen von den Profis

Dass die Korbjagd beim Altkreis-Nachwuchs hoch im Kurs steht, habe sicher auch mit der Strahlkraft der großen Umlandvereine, den WWU Baskets (Pro B) und den Lippe Baskets (2. Regionalliga), zu tun, schätzt Trahe: „In Münster sitzen regelmäßig Spieler von uns auf der Tribüne. Oder sie schauen sich die Begegnungen im Livestream an. Einer ist auch großer NBA-Fan.“

Anschauungsunterricht bei den US-Stars oder den Halbprofis aus der Domstadt nehmen: schön und gut. Noch wichtiger aber ist, was den Kids Headcoach Trahe und Assistenztrainer Jakob Jäger vor Ort beibringen – bis zu dreimal, ungewöhnlich genug in dieser Altersklasse, pro Woche: „Die jungen Leute sind so wissbegierig und haben so viel Spaß an der Sportart, dass wir uns, zusätzlich zu den Freitags- und Samstagseinheiten, regelmäßig sonntags treffen, falls mal kein Spiel ist.“

Die rasante Entwicklung, die die Nullachter seit dem Sommer genommen haben, sie lässt sich auch an den Ergebnissen ablesen. Waren die Siege anfangs oft knapp, so nehmen die Lüdinghauser ihre Gegner inzwischen in schöner Regelmäßigkeit auseinander. Das Topspiel am Wochenende zwischen den SCU Baskets und dem Tabellendritten Vorwärts Lette war nur anfangs ausgeglichen, am Ende setzten sich die Gastgeber mit 88:56 durch – es war der siebte Sieg im siebten Spiel für den souveränen Kreisligabesten.

Der Erfolg wäre sicher noch deutlicher ausgefallen, hätte Trahe ihre Starting Five durchspielen lassen. Aber sie müsse halt alle bei Laune halten: „Dass wir pro Partie nur zwölf Akteure aufbieten können, ist angesichts des Riesenkaders ärgerlich genug. Dann sollen wenigstens die, die auf dem Spielberichtsbogen stehen, ihre Einsatzzeiten bekommen.“ Auch und gerade der weibliche Nachwuchs.

Keine Sorge um die Hochbegabten

Natürlich gibt es, außer einer Vielzahl an Novizen, ein paar Etablierte im Team. Point Guard Carl Höcke etwa. Die Center Jakob Hendan und Til Leibig. Oder Pieter Trahe, der die 08-Defense dirigiert. Ob die Cheftrainerin keine Angst hat, dass man in Münster oder Werne ein Auge auf die Hochbegabten wirft? „Überhaupt nicht. Solche Wechsel wären doch eine tolle Bestätigung für die Arbeit, die wir hier machen.“

Auch Lars Kremerskothen ist bei dem Thema entspannt: „Solche Talente kommen ja oft genug später nach Lüdinghausen zurück.“ Als Beispiele führt der Abteilungs-Vize Felix Wentzel sowie die Ex-Unionisten Alex Grudev, Hannes Fink und Florian Surmann an.

Kader: Carl Höcke, Elias Nußmann, Quinn Pohlmann, Eva-Maria Storkebaum, Finley Mitchell, Greta Seidler, Jakob Hendan, Johannes Hohenlöchter, Jonathan Haase, Lennart Kurtz, Leonard Kümpers, Luise von Hinüber, Lex Laufenberg, Lutz Volle, Maluna Grube, Marlon Frohwerk, Marlon Sroka, Maximilian Klenk, Maya Klodt, Melody Fey, Mia Doden, Mia Höckensfeld, Owen Kautz, Pieter Trahe, Rike Austrup, Til Leibig, Tim Höcker, Vin Zeidler, Bjarne Joers.