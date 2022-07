Die forschen Ballermänner – Fortuna Seppenrade hat was vor

Foto:

Das Ziel, sagt Artur Nazarenus, sei ja wohl klar: „Wir wollen in den DFB-Pokal.“ Sicherheitshalber schiebt der neue Coach, der es tatsächlich mal in diesen Wettbewerb geschafft hat („das war in einem kleinen Landesverband wie Bremen aber auch nicht so schwer“), ein Lachen hinterher. Ein Scherz. Ernst nimmt Nazarenus den Cup auf Kreisebene trotzdem. Zumal ein Sieg seines Teams am Sonntag (31. Juli), 15 Uhr, bei Union Wessum (ebenfalls A-Ligist, aber in der Ahauser Staffel) den Schwarz-Gelben mit hoher Wahrscheinlichkeit ein attraktives Heimspiel in Runde zwo eine Woche drauf gegen Bezirksligist ASC Schöppingen (gleichentags bei C-Ligist TSV Ahaus zu Gast) bescheren würde. Viel über den morgigen Gegner weiß Fortuna-Co-Trainer Thomas Oesteroth nicht, „aber wir wollen, bei allem Respekt gegenüber Wessum, nur auf uns selbst schauen“. (flo)