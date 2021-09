Die stärkste Liga aller Zeiten – Union-Konkurrenten rüsten auf

Es war ein Paukenschlag, als der 1. BC Wipperfeld Marvin Seidels Wechsel von Meister Bischmisheim zum Herausforderer bekanntgab. Auf den ersten Blick nicht ganz so spektakulär, aber eine hochinteressante Wette auf die Zukunft: Von Nordzweitligist Horner TV kommt Thuc Phuong Nguyen zu den Oberbergischen. Um die 18-Jährige, die als das größte Talent in Deutschland gilt, im DM-Finale Ende August zu bezwingen, musste sich Unionistin Yvonne Li ganz schön strecken.

Den dicksten Fisch hat die SG Schorndorf an Land gezogen, Ivan Sozonov. All England (2016), die EM (2014/2021): Fast alles, was es an bedeutenden Titeln auf dem Kontinent zu gewinnen gibt, haben er und sein russischer Landsmann Vladimir Ivanov abgeräumt. Dazu ein weiterer Ex-Europameister im Doppel, Mads Pieler Kolding, und in der Hinterhand Ex-Weltklassespieler Jan Jørgensen (beide Dänemark) – mit dem erst 2020 in die Eliteklasse aufgestiegenen Team aus dem Ländle ist im Hinblick auf die Playoffs unbedingt zu rechnen.

Auch Refrath, wie Lüdinghausen Dritter der abgelaufenen Saison, hat zugelegt. Gleich fünf Akteure, darunter DM-Finalist Fabian Roth und die Ex-Nullachterin Ciara Torrance, verstärken den Meister von 2017. Und dann ist da noch der alles andere als gewöhnliche Neuling SV Fun Ball Dortelweil, Heimatverein von Kai Schäfer. Mittelfristiges Ziel der für Badmintonverhältnisse recht großzügig alimentierten Hessen sei die Final-Four-Quali, so der Mann, der drei Jahre den 08-Dress trug, gegenüber den WN.

Wieso das Geld ausgerechnet inmitten der Pandemie bei der Konkurrenz so locker sitzt? Union-Manager kann die Frage nicht beantworten. Auch unterstelle er keinem Verein, unseriös zu wirtschaften. Gleichwohl hätten sich in der Vergangenheit Erstliga-Teams oft genug verhoben. In seine mittlerweile 20. Spielzeit – länger gehört nur Beuel dem Oberhaus an – gehe Lüdinghausen auch deshalb, „weil wir finanziell nie zu sehr ins Risiko gegangen sind“.