Dirk Bücker – der ewige Brettspieler

An den 6. November denkt Dirk Bücker ausgesprochen gern zurück. Nicht nur, dass Union Lüdinghausen den TV Em8sdetten mit 97:85 bezwang und im fünften Anlauf den ersten Saisonsieg feierte. „Das war ´ne richtig gute Partie von uns“, erinnert sich der 08-Center. Schlüssel zum Erfolg damals: Wie oft die hiesigen Korbjäger dem Gegner die Kugel in der eigenen Hälfte klauten und mit viel Tempo in die des Gegners trugen. Hauptprotagonisten seinerzeit: Philip Just (21 Punkte) – und Bücker (starke 35). Beides keine Selbstverständlichkeit. Justs Pflichtspieleinsätze konnte man bis dahin an einer Hand abzählen. Bücker dürfte zwar auf einige hundert Ligapartien zurückschauen. Aber: Die Laufbahn war ja fast schon beendet.

2019, nach seinem zweiten Kreuzbandriss, habe er „sehr ernsthaft“ mit dem Gedanken gespielt, die Sportschuhe an den Nagel zu hängen. Die Gesundheit, klar. Hoch springen – an sich Grundvoraussetzung für einen „Big Man“ wie ihn, um unter den Brettern bestehen zu können – konnte er aufgrund der schweren Verletzungen nicht mehr, „ich musste mein Spiel also komplett umstellen“.

Riesenumbruch 2019

Und: „Zu der Zeit gab es einen riesigen Aderlass in der Mannschaft.“ Die Fink-Brüder Hannes und Leo, Alex und Evgeny Grudev, die beiden Jans (Wellner und Dammann), Florian Surmann (kurioserweise inzwischen beim TVE gelandet) und nicht zuletzt Langzeit-Coach, Georg Kremerskothen: alle weg, einhergehend mit dem freiwilligen Rückzug aus der Oberliga. „Ich kannte ja kaum noch einen“, sagt der heute 36-Jährige nur halb im Scherz.

Trotzdem habe es ihn irgendwann wieder gejuckt. Zumal die nächste Generation bereits in den Startlöchern stand. Sohnemann Hannes spielt in der U 8 von Union, der stolze Papa fungiert als Coach. Und ein anderer Klub kam für den Ur-Lüdinghauser natürlich nicht in Betracht. Abgesehen von einem Intermezzo beim UBC Münster 3 hat der Center sein gesamtes Basketballerleben an der Tüllinghofer Straße verbracht.

Sein Team ist nach dem Stolperstart in die laufende Landesligasaison inzwischen wieder auf Kurs. Nach den jüngsten Heimsiegen über Citybasket Recklinghausen 3 (67:66) und den ATV Haltern (65:59) ist das Nullacht-Team fast schon aus dem Gröbsten raus. Nur in der Fremde, da haben sie bislang noch gar nichts gerissen.

Erster Auswärtssieg?

Ein guter Zeitpunkt, das zu ändern, wäre der morgige Samstag (4. März), 18 Uhr (Stauffenbergstraße), dann gibt’s das Wiedersehen mit Surmann und dem TV Emsdetten. Schon bei einer Niederlage mit weniger als zwölf Zählern ginge der direkte Vergleich an Bücker und Co. Nur wüsste der hiesige Brettspieler, erstens, gar nicht, wie man so was anstellt, mit Ansage knapp zu verlieren. Und zweitens „wollen wir in der Tabelle noch ein bisschen klettern“. Da käme ein Sieg beim TVE gerade recht.

Dass den Lüdinghausern, die auch 2021/22 erst in der Rückrunde den Turnaround schafften, abermals mit dem Rücken zur Wand stehen, hat aus Sicht des Teamältesten zwei Gründe: zum einen eine Vielzahl an gesundheitsbedingten Ausfällen im Herbst. Auch er könne aufgrund seiner Knieprobleme „nicht mehr dreimal in der Woche Vollgas geben, die Zeiten sind vorbei“. Punkt zwei: So zuverlässig Just, Felix Wentzel und er unter den Körben scoren, so sehr bräuchte es einen treffsicheren Flügelspieler. Ohne fehle es Lüdinghausen, außer in Spiel eins gegen den TVE, an Überraschungsmomenten.

Was also braucht Union zum dauerhaften Glück? Dirk Bücker überlegt, lacht und sagt: „Einen gescheiten Schützen von außen, einen Sani und einen Physio.“