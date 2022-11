Diva Union lässt in Werne Chancen liegen

Den ersten Punktverlust der Saison haben die Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen dem Oberliga-Primus TV Werne beigebracht. Dabei hätten es auch zwei oder drei werden können. „Das ist schade, dass wir heute phasenweise so schlecht gespielt haben“, ärgerte sich Lüdinghausens Trainer Suha Yaglioglu nach dem 2:3 am Samstagabend in Werne (25:15, 10:25, 25:16, 19:25, 11:15). Die schwarz-rote Union, die ohne ihre kranke Kapitänin Lara-Marie Grössing angetreten war, hatte sich ausgerechnet beim Spitzenreiter als Diva präsentiert und verpasste damit die Chance, den Rückstand auf den TV zu verkürzen.

Dabei hatte es so gut angefangen. Die Gäste waren dem Tabellenführer im ersten Satz klar überlegen. Dann aber riss plötzlich der Faden. „Im zweiten Satz war eine ganz andere Einstellung da, wir haben sehr viele Fehler gemacht“, so Yaglioglu. Werne gewann den Durchgang noch höher als Union den ersten.

Dann wieder eine Kehrtwende: Plötzlich waren die Lüdinghauserinnen wieder hellwach und tüteten zeitnah den dritten Satz ein – 2:1, noch war alles drin, konnten die Schwarz-Roten mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren.

Doch die Berg- und Talfahrt ging weiter, wobei es für die Gäste jetzt nur noch abwärts gehen sollte. Den vierten Durchgang verloren sie wieder deutlich und vergaben im Tiebreak auch die Chance, wenigstens zwei Punkte zu ergattern und dem TV die erste Niederlage beizubringen.

„Wir müssen daran arbeiten, durchgängig auf hohem Niveau zu spielen“, so Yaglioglu.

Union: Braun, Beuers, Denys, Eichendorff, Kaiser, Lethaus, Menke, Neve, Voges, Yehorova, Zur­hove.