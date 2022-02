Doreen Luther: „Gazelle“ ganz groß

In Jugendjahren lernte sie ein wenig Balletttanz bei der DJK Dülmen. Da habe sie das Volleyballspiel noch mit „Ball über die Schnur“ verglichen. Das hat sich seit ihrem 14. Lebensjahr für die gebürtige Dülmenerin mächtig geändert: Doreen Luther hat die Chance, mit den Skurios Volleys Borken im Frühjahr die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga zu gewinnen. Der Meister von 2019 muss „nur“ einen Sechs-Punkte-Vorsprung vor Titelverteidiger TSV Bayer Leverkusen ins Ziel bringen.

Mit graziösen, ja zuweilen tänzerischen Auftritten sorgt Luther für wichtige Punkte am Netz – und hat sich in diesem Spieljahr neben der erfahrenen Kapitänin Anika Brinkmann (35), die vom USC Münster zurückkam, sowie der Polin Zaneta Baran (32) zu einer spieltragenden Figur entwickelt. Die 1,87 Meter große, vielseitige Diagonalspielerin gilt mit ihren noch 24 Jahren durchaus schon als Persönlichkeit im Team – und zeigt ihr Selbstbewusstsein: „Ich versuche das Gelernte auf dem Spielfeld umzusetzen.“ Kürzlich genoss sie es, erstmals als „wertvollste Spielerin“ ausgezeichnet worden zu sein.

„ »Er fordert uns, gibt uns bei Bedarf auch einen Tritt in den Hintern, jedoch auf eine sehr herzliche Art und Weise.« “ Doreen Luther über Borkens Trainer Chang Chen Liu

Luther wohnt in Buldern und arbeitet als Pharmazeutisch-Technische Assistentin (PTA) in der Bären-Apotheke in Lüdinghausen. Dort fühlt sie sich wohl, auch wenn ihr Fernziel weiterhin ein Pharmazie-Studium ist. Job und Leistungssport müssen unter einen Hut gebracht werden bei drei- bis viermaligem wöchentlichem Training in Borken, sagt die ehemalige Abiturientin am Annette-Droste-von-Hülshoff-Gymnasium (AvD) in Dülmen.

Dabei sind die gazellenhaft anmutenden Hoch-Sprünge der ehemaligen Drittliga-Spielerin des ASV Senden eh schon gewaltig. Beim TVD kam sie weiland an einem Tag der offenen Tür mit Volleyball in Verbindung. Da war sie neun. Mit 14 bekam sie einen gewaltigen Wachstumsschub als Kind großgewachsener Eltern – mit Mutter Martina, Vater Detlef und dem älteren Bruder Marc – und so richtig Spaß an dem oft spektakulär-komplizierten Spiel. TVD-Trainer und Talentspäher Markus Mohr weckte ihren Ehrgeiz, der sich herumsprach. 2016 kam nach verlorenen Relegationsspielen in der Oberliga der Ruf vom ASV Senden.

Zur wertvollsten Spielerin wurde Doreen Luther nach dem Duell mit dem VfL Othe gekürt.

„Ein glücklicher Zufall“ (Luther) wollte es, dass sie sich im Team des Drittligisten, das damals noch vom heutigen Lüdinghauser Coach Suha Yaglioglu trainiert wurde, festspielte. Und daraus nicht mehr wegzudenken war. Zwei Jahre später folgte der Wechsel zum Bundesligisten USC Münster – mit wiederum positiven Eindrücken, freilich ohne Spielpraxis. „In Münster sind mir die Basics vermittelt worden“, also die Grundlagen in einem Profiklub. „In den ersten vier Wochen der Umstellung gab es für mich nur Training, Essen, Schlafen.“

Als innerhalb der Saison mit wenigen Einsatzminuten die Erkenntnis kam, den Sprung in die Bundesliga nicht zu schaffen, „wurde mir Borken schmackhaft gemacht“ – statt beim USC auf der Bank zu versauern.

Trainiert wird das Team seit fünf Jahren vom 203-fachen früheren chinesischen Nationalspieler Chang Cheng Liu (57), ein Perfektionist. Wenn es wirklich gut läuft wie in dieser Saison bisher ohne Niederlage, kommentiert der frühere Coach des vielfachen Deutschen Meisters Moerser SC das schon mal so: „Wir haben noch nicht super gespielt, aber ganz ordentlich.“

„ »Auf Dorie ist immer Verlass, zu 100 Prozent.« “ Borkens Co-Trainerin Lena Nelke

Klar, dass es zwischen Mädels und Macher unterschiedliche Meinungen geben kann, auch mal Zickenalarm. Luther: „Ich weiß jetzt, wie er tickt. Er fordert uns, gibt uns bei Bedarf auch einen Tritt in den Hintern, jedoch auf eine sehr herzliche Art und Weise. Wir verstehen uns sehr gut“, lächelt die Mittzwanzigerin. Und Co-Trainerin Lena Nelke lobt: „Auf Dorie ist immer Verlass, zu 100 Prozent.“

Mit ihren Mitspielerinnen Ermira Kozlonkow (31) und Johanna Müller-Scheffsky (25, ebenfalls eine ehemalige Spielerin des ASV Senden) trifft sich das Skurios-Trio jeweils an der Autobahn in Dülmen zur Weiterfahrt nach Borken. „Die 40 Minuten sind immer schnell um.“ Gequatscht werde über vieles – wenig über eine mögliche Meisterschaft. Kein Traum vom Bundesliga-Aufstieg? „Ich weiß nicht – auch Umfeld und Bedingungen müssen passen. Jede von uns ist beruflich tätig neben dem Volleyball, eine Kombination wäre superschwierig.“

Auf einen Aufstieg ins Oberhaus verzichteten die Borkener 2019 – wie jeder Zweitligameister der Nordgruppe seit 2013, selbst die finanzstarke Leverkusener Abteilung aus dem Bayer-Konzern. Zu hoch hängt der Verband das Netz des Profitums mit hohen Etats, Profispielerinnen und -Trainern. Die Skurios Volleys werden als sportliches Aushängeschild der Kreisstadt von der Wirtschaft gut unterstützt.

„ »Die erste Liga bleibt unser Ziel.« “ Skurios-Manager Ulrich Seyer

Dennoch scheint die Bundesliga (noch) in unerreichbarer Ferne. „Die erste Liga bleibt unser Ziel“, sagt Manager Ulrich Seyer. Und betont, dass er sich kein finanzielles Harakiri-Spiel vorstellen könne. Ein Erstliga-Etat würde mehrere hunderttausend Euro schwer wiegen – derzeit kaum stemmbar. Die Corona-Pandemie hat die Besucherzahlen auf rund 250 pro Heimspiel gedrückt. 10 .000 Euro investierte der Klub allein in ein Online-Buchungssystem. In der Meistersaison sorgten bis zu 1100 Fans für atemberaubende Stimmung in der Mergelsberghalle.

Die Superserie aus der Meistersaison 2018/2019 will das im Sommer gewaltig umformierte Team wiederholen, Luther und ihre Mitspielerinnen setzen „alle Konzentration“ auf die restlichen Punktspiele: „Wir werden keine Mannschaft unterschätzen. Und unser Ziel bleibt nach dieser tollen Serie, ungeschlagen durch die Saison zu gehen.“ Tatsächlich ist die Bilanz makellos. Von 57 möglichen Punkten holten die Borkenerinnen 56.

Das nächste Heimspiel steht am Samstag (26. Februar), 19 Uhr, gegen den BBSC Berlin an. Und wer die Reise scheut, dem gibt die ehemalige Sendenerin folgenden Tipp: „Wir sind ja auch im Stream zu sehen.“ Seit Saisonbeginn kann jedes Match der Skurios auf www.sport1extra.de (gegen eine Gebühr von 2,90 Euro) im Internet verfolgt werden.