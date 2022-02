Drama an der Freiwurflinie – Union Lüdinghausen unterliegt BSV Wulfen 2

Hochmotiviert gingen die Lüdinghauser Korbjäger in das Heimspiel gegen den BSV Wulfen, der das Hinspiel auf geradezu demütigende Weise mit 103:41 für sich entschieden hatte. Nach schweren Wochen, geprägt von Ausfällen und enttäuschenden Auswärtsauftritten, wollte Union endlich wieder zeigen, wozu es in der Lage ist. Entsprechend energisch der Beginn: In der Offensive generierten die Gastgeber regelmäßig offene Würfe, während sie den guten Dreipunkteschützen der Wulfener kaum Luft ließen. So gewann Lüdinghausen das erste Viertel mit 15:13. Im zweiten arbeitete die eigene Defensive noch intensiver – die potenten Wulfener Schützen erzielten nur acht mickrige Punkte. Mit 27:21 für die Hausherren ging es in die Halbzeit.

Knappe Pausenführung

Die Wulfener, offensichtlich von einer eingehenden Pausenansprache angetrieben, legten mit einer Pressverteidigung los. Union, etwas überrumpelt, kassierte schnell einen 2:10-Lauf. Die Führung: dahin. Union-Coach Toney Jewell nahm eine Auszeit. Entschlossen kehrten seine Schützlinge wieder aufs Feld. Der nächste Rückschlag ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Topscorer Dirk Bücker musste bereits in Minute 26 nach dem fünften persönlichen Foul runter.

Trotzdem blieb es knapp. Im vierten Abschnitt knüpfte Union an den starken Beginn an. 180 Sekunden vor dem Ende betrug der Rückstand einen Punkt. Wulfen antwortete, trotz enger Verteidigung, mit zwei erfolgreichen Distanzversuchen. Einen Dreipunktewurf hatte aber auch der starke Artjom Haas noch im Köcher.

Union plötzlich wieder dran

Dennoch schien das Match eine Minute vor der Sirene beim Stand von 63:57 für die BSV-Reserve entschieden, als sich die Gäste plötzlich zu Diskussionen mit den Unparteiischen hinreißen ließen. Drei technische Fouls bedeuteten ebenso viele Strafwürfe für Lüdinghausen, eigentlich ein Geschenk. Doch die Hausherren, bis dahin äußerst souverän an der Freiwurflinie (16 von 19), zeigten Nerven: Vier Versuche verfehlten ihr Ziel, Wulfen gewann mit 65:62.

So konnte der hiesige Landesligist sich für eine tolle Leistung nicht mit Zählbarem belohnen und steht nach der bitteren Niederlage bei einer Bilanz von zwei Siegen und zehn Niederlagen weiter mit dem Rücken zur Wand. Um dem drohenden Abstieg zu entgehen, sind in den verbleibenden Spielen Siege unabdingbar. Die nächste Gelegenheit bietet sich am 5. März (Samstag) beim bislang ungeschlagenen Spitzenreiter in Telgte, ehe am 20 März (Sonntag), 18 Uhr, Westfalia Kinderhaus 2 an der Tüllinghofer Straße gastiert. Union: D. Bücker (16), Wentzel (14), Haas (14/1), Bergmann (4), Kremerskothen (4), Regier (4), H. Bücker (2), Kroter (2), Reutter (2), Badelt, Ressmann, Millers.