Drei Mühlberger-Tore reichen Fortuna Seppenrade nicht

Fortuna Seppenrade ist im Pokal in Runde eins ausgeschieden. Bei Union Wessum, ebenfalls A-Ligist, unterlagen die Schwarz-Gelben am Sonntag mit 3:5 (2:2). Thomas Oesteroth fand zwar „das Ergebnis schade, aber die Leistung war angesichts der Umstände durchaus in Ordnung“.

Die „Umstände“: Mehrere Startelfkandidaten waren verhindert, zudem fehlte der leicht angeschlagene Antreiber Bastian Blechinger, „da wollten wir nichts riskieren“, so der Co-Trainer. Folglich mussten zwei Mann aus der Reserve, Bastian Becker und Bernd Bücker, von Beginn an ran. Beide hätten ihren „Job erfüllt“, betonte der Assistent von Chefcoach Artur Nazarenus nach dem Match, keiner von beiden sei für die Niederlage verantwortlich. Dafür patzten andere, drei, vier Gegentoren seien individuelle Fehler der Seppenrader vorausgegangen. Zudem habe der Unparteiische vor dem 2:1 der Gastgeber ein Foul an Nico Holtermann nicht geahndet.

Dass die Besucher dennoch lange im Match waren und kurz nach dem Wechsel sogar mit 3:2 führten, lag an Dreifachtorschütze Mike Mühlberger (13., 44./FE, 52.), der in der Nachspielzeit allerdings Gelb-Rot sah. Zumindest die zweite Verwarnung sei diskutabel, nahm Oesteroth den Dauerknipser in Schutz. Sekunden vorher hatte Jost Gebker zum 5:3 für Wessum getroffen – die Entscheidung.