Drei souveräne Erfolge

Drei souveräne Siege feierten am Sonntag die heimischen Teams in den Frauen-Bezirksligen.

Fortuna - VfB Börnig

4:0

Den dritten Saisonsieg, den zweiten in Folge, verbuchten die Seppenraderinnen. Der sei auch gegen den Tabellen-Vorletzten nicht selbstverständlich gewesen, betonte Fortuna-Trainerin Claudia Harder: „Die Liga ist einfach eine Wundertüte, da gewinnt jeder gegen jeden.“ Und: „In der vergangenen Saison haben wir uns schwergetan gegen Börnig, da haben wir zwei Mal unentschieden gespielt.“

Diesmal nicht . . . Das 1:0 fiel auf kuriose Art und Weise: Einen Schuss von Sophia Hildmann wehrte VfB-Keeperin Anna-Lena Tembusch ab, den Nachschuss von Neele Kerwien ebenso – dann kam der Ball zu Klara Krebber, die ihn versenkte (28.). Zehn Minuten später eroberte Emma Bahlmann den Ball, spielte ihn in den Lauf von Hildmann, deren Schuss Tembusch erneut nur abwehrte. Marie Strotmann war zur Stelle – 2:0.

Mitte der zweiten Halbzeit legte Kerwien nach Vorarbeit von Hildmann den dritten Treffer nach (66.). Nur sieben Minuten später machte Lysann Masling endgültig alles klar, als sie nach einer zu kurz abgewehrten Ecke den Ball von der Strafraumgrenze zum 4:0 einschoss.

Fortuna: V. Haschmann – Tüns, Krusa, Kück, Rietmann – Busche (Hülsmann), Bahlmann – Strotmann (Masling), Hildmann (Marschner), Wischnewski (Krebber) – Kerwien.

VfL dominiert 90 Minuten lang

VfL - Hohenlimburg 2

6:1

Bereits nach neun Minuten führten die Sendenerinnen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Lorena Gräfe nach einem Foul an Hanan Das. Nur sieben Minuten später erhöhte Michelle Besler mit einem Freistoß aus 30 Metern auf 2:0, der Ball passte exakt unter die Querlatte. In der Folge machte der VfL nicht mehr als nötig, war jedoch jederzeit feldüberlegen. Es dauerte bis zur 42. Minute, ehe Vanessa Piepenbreier ein Solo von der Mittellinie mit dem 3:0 abschloss.

Nach dem Wechsel blieben die Blau-Weißen spielbestimmend. Nach Flanke von Gräfe erhöhte Vera Malkemper auf 4:0 (60.), die eingewechselte Linda Tenholt legte sieben Minuten später nach, erneut kam die Flanke von Gräfe. In der 75. Minute setzte Das am Strafraum nach, eroberte den Ball und netzte zum 6:0 ein. Ein kleiner Dämpfer war der Gegentreffer in der 80. Minute: Nach einer Unachtsamkeit eroberte die Gästestürmerin den Ball und konnte fast freistehend einschieben. „Wir waren über die gesamten 90 Minuten spielbestimmend, daher geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung“, so Sendens Trainerin Annika Scheunemann.

VfL: Sprengart - Böcker, Schulz (70. Klaas), Beck, Rosenberg (70. Kunstleben) - Gräfe, Besler, Piepenbreier, Das - Malkemper (65. Tenholt), Jaber (65. Dennstedt).

„Dieser Mann darf eigentlich nicht pfeifen“

Wambeler SV - SVH

2:5

Herberns Trainer Sven Spigiel war froh über den Auswärtssieg – und fassungslos angesichts der Leistung des Schiedsrichters. „Dieser Mann darf eigentlich nicht pfeifen“, so Spigiel. So sei Leonie Prüße in der 55. Minute von gleich drei WSV-Spielerinnen „umgebolzt“ worden – der Schiri habe drei Meter entfernt gestanden, der Pfiff blieb aus. 20 Minuten später sei Annika Vogel wieder im gegnerischen 16er „stumpf umgerannt“ worden – der Schiri habe zwei Meter entfernt gestanden, der Pfiff blieb aus.

Die Herberninnen führten nach Toren von Vogel (7.) und Maja Przybilla (15.) mit 2:0, doch Wambel egalisierte die Gästeführung (16./27.) „Da haben wir uns einfach geschüttelt und unverdrossen weitergespielt“, so Spigiel. Der Lohn: Ein weiteres Tor von Vogel (45.) und zwei von Ida Jaspert (73./82.)

SVH: Dartmann – L. Jaspert, Drewa, M. Kruckenbaum, Streyl – Hohenhövel. Przybilla, Blesenkemper (Große-Budde) – I. Jaspert, Vogel, Prüße (Gundelach).