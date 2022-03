Dritter Sieg in Serie für Union Lüdinghausen

Volleyball-Regionalligist

Union Lüdinghausen bleibt in der Erfolgsspur: Die Sechs von Suha Yaglioglu bezwang am Sonntagabend daheim im Berufskolleg VV Humann Essen mit 3:2 (25:16, 19:25, 23:25, 25:22, 15:9) und feierte den dritten Sieg in Serie in der Abstiegsrunde. Somit trennen den SCU nur noch zwei Zähler vom rettenden Ufer.

Der Coach war verständlicherweise zufrieden – wenn auch nicht zu 100 Prozent: „Im ersten Satz haben wir herausragend aufgeschlagen, auch der Tiebreak war fast wie aus einem Guss. Was mir aber gar nicht gefallen hat, das waren die vielen Servicefehler in Durchgang drei. Ich glaube, bei neun habe ich mit dem Zählen aufgehört.“ Weil auch Essen in dieser Phase längst nicht alles richtig machte, war es ein ziemlich umkämpfter Teilabschnitt – der aber schließlich doch mit 25:23 an die Gäste ging, die damit bereits einen Zähler sicher hatten.

Union kommt nach 1:2 zurück

Doch Lüdinghausen fightete: Annahme, Feldabwehr und Block funktionierten jetzt wieder. Zudem war in den entscheidenden Momente trotz leichter Kniebeschwerden regelmäßig Lara-Marie Grössing zur Stelle. Die meisten Punkte zum Sieg steuerte diesmal aber Rieke Kaiser bei, die Diagonalangreiferin wurde im Anschluss an die Partie zur wertvollsten Spielerin gekürt.

„Rieke hat das richtig klasse gemacht“, fand Yaglioglu. Aber auch Stellerin Felice Lyn Lethaus bekam ein Extralob vom Coach: „Lissy hat unser Spiel sehr gut organisiert.“ Hauptgrund für die anhaltende Erfolgsserie sei indes, „dass wir endlich wieder beim Training vollzählig sind und so viele Dinge einfach besser einstudieren können“.

Union: Beuers, Braun, Eichendorff, Grössing, L. Kaiser, R. Kaiser, Lethaus, Menke, Mumm, Voges, Zurhove.