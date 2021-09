Das 2:2 vor acht Tagen im Steverduell mit SuS Olfen war aufgrund der beiden späten Gegentore einer Niederlage gleichgekommen. Am Sonntag, beim VfL Kemminghausen, gab’s für Union Lüdinghausen erneut ein 2:2 (1:2). Nur sei dieses Remis „ein gefühlter Sieg“, fand Matthias Gerigk.

Schließlich war es auf dem Kunstrasen in Dortmund gar nicht gut losgegangen für den hiesigen Bezirksligisten. Bereits nach 180 Sekunden geriet Union in Rückstand - „viel zu einfach“, so das Urteil des 08-Cheftrainers nach Michael Oscislawskis Treffer. In Minute sechs gar das 2:0: Miguel Schürmann hatte seinen Gegenspieler im Strafraum von den Beinen geholt, den anschließenden Strafstoß verwandelte Seyit Ersoy.

Gerigks nächster Gedanke: „Hoffentlich wird es nicht zu wild.“ Doch seine Elf schüttelte sich nur kurz, war ab Mitte des ersten Durchgangs ebenbürtig und kam noch vor der Pause zum 2:1 (43./Mirkan Düzgün).

Nach dem Wechsel „habe ich uns sogar fußballerisch besser gesehen“, so der Coach der Schwarz-Roten. Folgerichtig das 2:2 nach gut einer Stunde, Torschütze diesmal: Niklas Hüser. Während die hochgewetteten Hausherren, bei denen die Ex-Lüdinghauser Pascal Rudolph und Andreas Kahlkopf in der Startelf standen, ihr Pulver längst verschossen hatten, wollten die Besucher mehr als „nur“ den einen Zähler, brachten aber zwei aussichtsreiche Konter nicht ganz zu Ende.

Trotzdem war Gerigk am Ende „hochzufrieden. Diese Leistung wird uns mit Blick auf die kommenden Aufgaben ganz sicher einen Schub geben.“

Union: Pietczak – Martel, Schürmann, Voll, Grewe (19. Weimer) – Heck, Blesz – Düzgün, Itoua (40. Wichmann, 86. F. Hüser), N. Hüser – Husken (90. Flake). Tore: 1:0 Oscislawski (3.), 1:1 Ersoy (6./FE), 2:1 Düzgün (43.), 2:2 N. Hüser (63.).