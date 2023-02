Ein großer Haufen Probleme – Union Lüdinghausen startet

Union Lüdinghausen gastiert in einem Nachholspiel am Samstag (18. Februar), 16 Uhr, bei der SG DJK Rödder. Wie sehr sich 08-Coach Yannick Gieseler auf den Re-Start freut? Nun ja.

Eine durchwachsene Vorbereitung und eine Vielzahl an verletzungsbedingten Ausfällen: Union-Coach Yannick Gieseler will vom Titelrennen aktuell nichts hören.

Während andernorts der Karneval tobt, geht es für die A-Liga-Fußballer des SC Union Lüdinghausen im Nachholspiel am Samstag (18. Februar), 16 Uhr, bei der SG DJK Rödder schon wieder um Punkte. Vor dem Re-Start stand 08-Chefcoach Yannick Gieseler Sportredakteur Florian Levenig Rede und Antwort.

Sie waren vor sechs Tagen beim Badminton-Bundesligaspiel der Nullachter gegen Wittorf. Hat’s Ihnen gefallen?

Gieseler: Und wie! Badminton kannte ich bis dahin nur aus der Schul-AG. Aber dieses Tempo und die Athletik in der ersten Liga: Das war schon extrem beeindruckend.

Vielleicht auch eine willkommene Abwechslung, weil in puncto Fußball zuletzt einige Dinge im Argen lagen?

Gieseler: Vielleicht auch das. Wir haben wirklich momentan einen großen Haufen Probleme. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.

Bei den vielen Verletzten?

Gieseler: Das ist eine Baustelle, ja.

Was sind die anderen?

Gieseler: Dass wir zum Beispiel vor acht Tagen das letzte Mal trainiert haben. Einige waren erkrankt, andere im Urlaub. Ich hätte diese Woche ganze sieben Mann zusammengekriegt. Da macht so eine Verabredung wenig Sinn. Deshalb mussten wir auch das Testspiel gegen Ascheberg absagen.

Nicht die allerbesten Voraussetzungen, um heute in Rödder zu bestehen.

Gieseler: Ganz genau. Ich habe zwar sechs Mann auf der Bank sitzen, aber die kommen zusammen vielleicht auf 20 Übungseinheiten. Es wird für uns im besten Fall darum gehen, am Samstag irgendwie die Punkte zu stehlen.

Zumindest auf ihre Angreifer scheint Verlass.

Gieseler: Das ist zum Glück so. Tatsächlich haben wir, seit ich hier bin, noch in jedem Pflichtspiel getroffen. Beim 0:1 im Hinspiel gegen Buldern und dem 0:11 im Pokal gegen Dülmen war ich krankgeschrieben.

In den vier Testspielen waren es im Schnitt über fünf Tore. Marius Robbe hat allein acht Mal genetzt – Ihr Gewinner der vergangenen Wochen?

Gieseler: Keine Frage, er und Paul Brüning, für den es aufgrund der langen Verletzungspause ja auch eine Art Neuanfang ist. Und ich verrate wohl nicht zu viel, wenn ich sage, dass beide in Rödder spielen werden.

Was ist mit Ali Yusufari Lawan, dem jungen Nigerianer?

Gieseler: Eine gute Ergänzung, dem es aber noch ein bisschen am Spielverständnis und der nötigen Körperlichkeit fehlt.

Beim 7:2 gegen Capelle stand Youngster Max Kussberg zwischen den Pfosten. Gibt es ein offenes Rennen zwischen ihm und Max Keuthage?

Gieseler: Nein, „Keuti“ ist die klare Nummer eins.

Was Ihnen, einem ehemaligen Abwehrstrategen, missfallen haben muss, sind die acht Gegentore.

Gieseler: Richtig. In der Vorbereitung mag das nicht so problematisch sein. Aber in der Liga wird sich ein solches Defensivverhalten bitter rächen – auch in Rödder.

Besteht die Gefahr, dass Ihre Schützlinge gedanklich schon beim Top-Spiel gegen Holtwick in sieben Tagen sind?

Gieseler: Sicher nicht. Dafür sind wir momentan viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Da denkt niemand an Holtwick. Wie gesagt: Das heutige Spiel zu überstehen und halbwegs positiv zu gestalten, ist derzeit unsere einzige Sorge.

Wird das Titelrennen womöglich gar nicht in den Duellen mit den Top-Teams entschieden? Sondern in jenen mit Rödder und Co.?

Gieseler: Definitiv. Unsere Niederlagen gegen Holtwick und Billerbeck fielen weit weniger ins Gewicht, hätten wir in den beiden Partien gegen Buldern mehr als nur einen Zähler geholt. Wer Meister werden will, muss die Teams von unten und aus der Mitte zuverlässig schlagen – siehe Holtwick.

Ihr Top-Favorit auf die Meisterschaft?

Gieseler: Ich habe beide Teams ja nur ein Mal, jeweils gegen uns, gesehen. Und da fand ich Billerbeck einen Tacken stärker als Holtwick. Aber ich denke, dass von diesen zwei Mannschaften eine das Rennen machen wird.

Keine Lust, selbst oben anzugreifen?

Gieseler: Lust schon, aber ich bin Realist. Es wäre völlig vermessen, in unserer wirklich sehr schwierigen Lage plötzlich vom Aufstieg zu reden.

Schade eigentlich.

Gieseler: Find’ ich auch. Nach der Systemumstellung und dem holperigen Start sah es zwischendrin ja echt gut aus. Da hatte ich schon gedacht und gehofft, dass wir am Ende des Winters ein Stück weiter sind, als das aktuell der Fall ist.

Mal was Positives: Von den folgenden zehn regulären Partien trägt Union neun daheim aus. Die Konkurrenz wittert bereits Wettbewerbsverzerrung.

Gieseler: Aber das ist doch albern. Wer ganz oben mitmischen will, muss eh dort wie hier bestehen. Übrigens haben wir auswärts im Schnitt deutlich mehr Punkte geholt als in unseren Heimspielen. So viel zum Thema „Wettbewerbsverzerrung“.