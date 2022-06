Ein Volltreffer zum Auftakt – Türkspor-Kanoniere zu Gast beim VfL Senden

Gefühlt sind gerade die letzten Entscheidung in der alten Saison gefallen, da rüsten sich die hiesigen Fußballvereine bereits für die neue. Besonders früh dran: Landesligist VfL Senden, der jetzt Sonntag (3. Juli) loslegt – und zwar mit einem veritablen Kracher: Ab 15 Uhr gastiert mit Türkspor Dortmund jenes schießwütige Team im Sportpark, das in der abgelaufenen Spielzeit 146 (!) Mal ins Schwarze traf.

Müßig zu erwähnen, dass das Team mit einem Riesenvorsprung Meister wurde und in die Westfalenliga aufstieg, die, wie man hört, längst noch nicht das Ende aller Träume sein soll. Der Verein, der noch vor vier Jahren in der B-Klasse kickte, lässt sich den Marsch durch die Ligen ein bisschen was kosten. Prominentester Mann bei Türkspor ist Angreifer Marcel Reichwein (36), der in 400 Zweit-, Dritt- sowie Viertligapartien über 100 Mal traf und auch in der vergangenen Saison 35 Mal netzte.

Der SV Herbern hebt sich derweil das Beste für den Schluss der Vorbereitung auf, am 3. August (Mittwoch), 19.30 Uhr, empfangen die Blau-Gelben Oberliga-Neuling FC Gievenbeck. Hier eine vorläufige Übersicht der Testspiele, die die hiesigen Klubs in den kommenden Wochen bestreiten:

VfL Senden (LL)

3. Juli, 15 Uhr, Türkspor Do. (H) 9. Juli, 14 Uhr, Emsdetten 05 (A)12. Juli, 19.30 Uhr, Ottmarsb. (A)16. Juli, 14 Uhr, GW Nottuln (H)24. Juli, 15 Uhr, VfR Sölde (A)30. Juli, 14 Uhr, Westf. Soest (A)31. Juli, 15 Uhr, Münster 08 (H)

SV Herbern (LL)

7. Juli, 19.30 Uhr, SVE Heessen (A)

10. Juli, 15Uhr, TSV Handorf (H)14. Juli, 20 Uhr, SV Hilbeck (H)23. Juli, 11 Uhr, RW Ahlen U19 (A)30. Juli, 13 Uhr, SG Telgte (H)31. Juli, 15 Uhr, VfL Wolbeck (A)3. Aug., 19.30 Uhr, FC Gievenb. (H)

Union Lüdinghausen (KLA)10. Juli, 15 Uhr, BSV Roxel (H)17. Juli, 15 Uhr, GW Amelsbür. (A)28. Juli, 20 Uhr, BW Ottmarsb. (A)

Fortuna Seppenrade (KLA)10. Juli, 15 Uhr, GS Hohenholte (H)15. Juli, 19.30 Uhr, BW Wulfen (H)17. Juli, 13 Uhr, FC Oberwiese (A)22. Juli, 19.30 Uhr, Ottmarsb. (H)24. Juli, 15 Uhr, Arm. Ickern (A)7. Aug., 15 Uhr, SuS Waltrop (A)9. Aug., 19.30 Uhr, TuS Sythen (H)

TuS Ascheberg (KLA)8. Juli, 19.15 Uhr, GW Hausdül. (A)

22. Juli, 19.30 Uhr, SG Telgte (A)28. Juli, 19 Uhr, SG Sendenh. (H)

BW Ottmarsbocholt (KLA)10. Juli, 15 Uhr, A. Appelhüls. (A)12. Juli, 19.30 Uhr, VfL Senden (H)17. Juli, 15 Uhr, Adler Buldern (H)22. Juli, 19.30 Uhr, Seppenrade (A)24. Juli, 15 Uhr, SuS Olfen (H)28. Juli, 20 Uhr, Lüdinghausen (H)

SV Herbern U 23 (KLA)10. Juli, 13 Uhr, F. Schapdetten (H)16. Juli, 13 Uhr, W. Wethmar 2 (H)31. Juli, 15 Uhr, Hammer SV 2 (A)5. Aug., 19.30 Uhr, SuS Oberad. (H)

Davaria Davensberg (KLB)19. Juli, 19.30 Uhr, GW Nottu. 2 (H)23. Juli, 15 Uhr, W. Kinderha. 3 (H)

VfL Senden (BZL/F)31. Juli, 15 Uhr, PSV Bork (A)7. Aug., 12.45 Uhr, VfL Billerb. (A)

SV Herbern (BZL/F)24. Juli, 13 Uhr, Recklingh. 2 (H)30. Juli, 15 Uhr, Berghofen 2 (H)14. Aug. 15 Uhr, SVE Heessen (H)

Fortuna Seppenrade (BZL/F)

5. Aug., 19 Uhr, GW Nottuln (H)19. Aug., 19.30 Uhr, Billerbeck (H)