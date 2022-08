Ein Vorgeschmack auf die Bundesliga – Top-Turnier bei Union Lüdinghausen

Geht beim Heimspiel an der Seite von Jan Kemper (der auch die Einzel-Konkurrenz bestreitet) im Doppel an den Start: Frederik Stegemann (hi.).

Seit die Badminton-Spieler des SC Union Lüdinghausen von der kuscheligen, aber für bestimmte Wettbewerbe schlicht zu kleinen Halle im Anton in die Drei-Burgen-Arena umgezogen sind, gab und gibt es viele erste Male. Die erste Bezirksmeisterschaft und das erste nationale Ranglistenturnier im März, die erste Deutsche Meisterschaft im Dezember, jeweils im Nachwuchsbereich. Von heute bis Sonntag (12. bis 14. August) steht nun die nächste Premiere an: Ein Bundesranglistenturnier bei den Erwachsenen (O 22) – auch das gab es in der Geschichte des SC Union noch nicht.

Viele Erstliga-Stars

Wobei: Menschen, die regelmäßig bei den Erstligaspielen der Nullachter vorbeischauen, werden einige derer, die beim Debütantenball vertreten sind, bereits bestens kennen. Altmeister Alex Roovers (früher BV Mülheim) zum Beispiel. Hanah Pohl, Felix Hammes, Brid Stepper (alle 1. BC Beuel), Brian Holtschke (TV Refrath), Alan Erben (SG Schorndorf). Mit Ausnahme der Nationalspieler, die sich auf die WM ein Woche später in Tokio vorbereiten, ist alles am Start, was in der Szene bundesweit Rang und Namen hat.

Und die, die heute, morgen oder übermorgen zum ersten Mal den Weg in die Leistungssporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße finden? „Kriegen, noch dazu bei freiem Eintritt an allen drei Tagen, einen kleinen Vorgeschmack dessen, was ihnen in der Bundesliga ab Mitte September an gleicher Stelle geboten wird“, schlägt Frederik Stegemann vor.

Stegemann und Co. in doppelter Mission

Der Kapitän des SC Union Lüdinghausen 2 ist in doppelter Mission unterwegs: Als Orga-Chef und – ebenfalls zum ersten Mal – als Spieler. „Wann hat man mal die Gelegenheit, sich mit den Besten in ganz Deutschland zu messen?“, fragt Stegemann. Die Antwort erübrigt sich. Mit Jan Kemper, Paula Jünemann, Raphael Korbel, und Robin Victor sind vier weitere Akteure des hiesigen Oberligisten dabei, dazu Mara Kreulich aus der dritten 08-Mannschaft.

Das Union-Sextett ist indes nicht nur auf dem Parket gefordert, wie Stegemann ausführt: „Unsere Leute helfen auch in der Caféteria aus oder wo sonst gerade Not am Mann ist.“ Bis zu 30 Unionisten sind es insgesamt, die für einen reibungslosen Verlauf des Turniers sorgen sollen.

Da den lokalen Ausrichtern der DBV-Rangliste über 200 Meldungen für die fünf Disziplinen vorliegen, stehen bereits am Freitag ab 17.30 Uhr die ersten K.-o.- Duelle an – Ende offen. An den Folgetagen geht es jeweils um 9 Uhr weiter, am Sonntag finden, auf zwei Courts, die Halbfinals und die Endspiele statt.