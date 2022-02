Ein Wochenende für die Vereinshistorie: Union siegt zwei Mal 7:0

Mit zwei 7:0-Siegen an einem Wochenende kehrten die Unionisten von ihrem Doppelspieltag in Süddeutschland zurück. Zuerst siegten sie ohne Spielverlust bei der SG Schorndorf, dann auch beim TSV Neuhausen-Nymphenburg – kein verfrühter Aprilscherz.

Seit 20 Jahren schlägt Union Lüdinghausen in der Badminton-Bundesliga auf – nun gab es eine Premiere. Eine Premiere, mit der niemand im Vorfeld gerechnet hatte: Mit zwei 7:0-Siegen an einem Wochenende kehrten die Unionisten von ihrem Doppelspieltag in Süddeutschland zurück. Zuerst siegten sie ohne Spielverlust bei der SG Schorndorf, dann am Sonntag auch beim TSV Neuhausen-Nymphenburg. Was Michael Schnaase besonders beeindruckte: „Wir hätten nie gedacht, dass wir in München mit 7:0 gewinnen“, sagte der Lüdinghauser Teammanager. „Das hätten wir nie für möglich gehalten.“ Und: „Besser geht es nicht.“

Nach der ersten Euphorie zog er eine ganz nüchterne Analyse: „Mit dem Abstieg haben wir nun auch rechnerisch nichts mehr zu tun. Wir sind auf Play-Off-Kurs.“ Union bleibt auch nach dem Doppelerfolg Sechster in der Tabelle, hat aber nun deutlichen Vorsprung auf den Siebten Neuhausen-Nymphenburg, der mit einem Sieg gegen die Gäste aus dem Münsterland an diesen vorbeigezogen wäre.

Alle Union-Spieler hatten an diesem Wochenende zwei Sahnetage erwischt. In Schorndorf mussten sie – im zweiten Herrendoppel und im Mixed – zwei Mal in einen fünften Satz, doch dann machten Aram Mahmoud und Max Weißkirchen sowie Ties van der Lecq und Eva Janssens schnell Nägel mit Köpfen.

Noch souveräner gestaltete sich dann am Sonntag der Sieg gegen den eigentlich schwereren Gegner. Doch die Lüdinghauser waren in München noch überlegener als tags zuvor in Baden-Württemberg, die SG hatte immerhin an zwei Siegen gekratzt. Beim TSV gewann Union dagegen vier Mal 3:1 und drei Mal ganz ohne Satzverlust – eine Demonstration. Am überraschendsten war der Sieg von Aram Mahmoud im Einzel gegen den hochfavorisierten Misha Zilberman, den der Lüdinghauser mit 11:6, 11:9, 6:11, 11:9 bezwang.

So blieb am frühen Sonntagabend nur ein einziger kleiner Wermutstropfen im Union-Glas: die lange nächtliche Rückreise ins Münsterland. Doch auch konnte die gute Stimmung der Schwarz-Roten nicht trüben.