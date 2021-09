Eine Bestleistung nach der anderen – Bronze für Lüdinghauser U 14

Die weibliche U 14 war aus Sicht des SC Union Lüdinghausen die Überraschung bei den Finalwettkämpfen der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DJMM) auf Landesebene, für die sich in mehreren Qualifikationsrunden die jeweils besten acht Teams qualifiziert hatten. Als Startgemeinschaft Kreis Lüdinghausen waren die Nullachter gemeinsam mit SuS Olfen und dem FC Nordkirchen als siebtbeste Mannschaft nach Arnsberg angereist.

Doch dann kam eine Bestleistung nach der anderen, sodass die StG am Ende mit 6312 Punkten 530 Punkte mehr erlangte als beim Vorwettkampf in Coesfeld. Aus Lüdinghauser Sicht ist besonders das herausragende Ergebnis von Pauline-Maxine Sommer zu erwähnen, die im Hochsprung mit 1,50 Meter eine glänzende Höhe erreichte. Zudem zeigte sie sich im 75-Meter-Sprint verbessert und lief sehr gute 10,59 Sekunden. Johanna Rudolph benötigte 11,59 Sekunden. Nicht ganz an ihre Bestleistung heran kam Greta Burhöi, die im Hürdenlauf an einem Hindernis strauchelte. Komplettiert wurde die Mannschaft durch Mia Kronenberg, die im Ballwurf 24,50 Meter erzielte. Am Ende war die Freude riesig, dass sich die StG hinter überlegenen Wattenscheiderinnen und Werne die Bronzemedaille sicherte.

Herausragende Weite

Bei der männlichen Jugend U 14 gab es sogar einen Titel zu feiern. Dort war zwar kein Unionist am Start, mit Patrick Hüsken aber ein Lüdinghauser im Trikot des FC Nordkirchen. Herausragend seine 54,50 Meter im Ballwurf, mit denen er maßgeblich zu Gesamtplatz eins der StG beitrug.

Am zweiten Tag lief es nicht ganz so rund. Bei der weiblichen U 16 gab es Höhen und Tiefen, zudem zwei krankheitsbedingte Ausfälle mit Frida Burhöi (Union) und Amelie Ambrosi (Olfen). Das wertvollste Ergebnis erzielte Julia Schulze Meinhövel im Weitsprung mit starken 4,97 Metern, dem zweitbesten Tagesergebnis. Auch mit 8,18 Metern im Kugelstoßen blieb sie nur knapp hinter ihrer Bestleistung – die Lotte Groß-Hartmann erzielte (7,34). Schulze Meinhövel gelang ein Bestwert über 80 Meter Hürden (13,69 Sekunden). Anna Storkebaum lief über 100 Meter Bestzeit in 13,75 Sekunden. Im Hochsprung gelangen ihr wie Groß-Hartmann 1,44 Meter. Über 800 Meter erreichten Nora Hellermann (2:37,47 Minuten) und Emilia Hülsbusch (2:38,51) gute Zeiten. Am Ende wurde Union Sechster (6998 Zähler). Um 150 Punkte verbesserte sich die weibliche U 18 des SC Union – 6472 insgesamt, Rang sieben.